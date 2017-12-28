سید وحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست تیم فوتسال آتلیه طهران قم برابر تیم تأسیسات دریایی تهران در لیگ برتر فوتسال، اظهار داشت: بازی با تأسیسات دریایی، مسابقه‌ای بود که سرنوشت آن را تجربه تعیین کرد و با وجود این که تلاش زیادی برای پیروزی کردیم اما تأسیسات از تجربه خود بهترین بهره را برد.

وی افزود: نیمه اول خوبی داشتیم و حتی در آستانه برد پرگلی قرار گرفتیم اما اتفاقاتی رخ داد که تمرکز تیم را بر هم زد و جریان بازی را در نیمه دوم از دست دادیم در حالی که نباید این اتفاق افتاد. من از این بازی درس‌های زیادی برای آینده شغلی خود گرفتم.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم گفت: عامل شکست ما حواشی و اتفاقاتی بود که امروز رخ داد اما ناگفته‌های زیادی در مورد تیم آتلیه طهران دارم که پس از پایان فصل خواهم گفت. ما در ۲ بازی آینده با تمام توان حاضر می‌شویم و صحبت در مورد برخی مسائل را به پایان لیگ واگذار می‌کنم.

غیاثی بیان داشت: بعد از ۱۷ سال حضور در فوتسال امروز فهمیدم همه چیز تاکتیک و تکنیک و باز مسائل فنی نیست. تا جایی که بتوانم و امکان داشته باشد سعی می‌کنم در قم مربیگری نکنم و به گزینه کنار گذاشتن حرفه مربیگری هم فکر می‌کنم.

تیم فوتسال آتلیه طهران قم در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال در قم در شرایطی که با چهار گل از تیم تأسیسات دریایی تهران پیش بود در نهایت ۶ بر ۵ مغلوب حریف تهرانی خود شد.