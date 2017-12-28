مشکلات باشگاه در حال پیگیری/تیم با اشتباه کمتر پیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تیم فولاد مبارکه سپاهان پیرامون این مسابقه اظهار داشت: فردا بازی سختی پیش رو داریم و مطمئنا تیمی که تمرکز بیشتری روی بازی و اشتباهات کمتری داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه تیم سپاهان در جدول لیگ برتر فوتبال افزود: اگرچه جایگاه سپاهان در جدول لیگ برتر شایسته نام این تیم نیست اما فوتبال قابل قبولی را ارائه می‌دهد.

سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان از آمادگی این تیم برای دیدار فردا خبر داد و گفت: به هر حال فوتبال بالا و پایین زیادی دارد و ما نیز با تمرینات و آنالیزهای لازم خود را برای بازی در مقابل سپاهان آماده کرده‌ایم و امیدواریم فردا با تمرکز بر بازی نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

وی در ارتباط با مشکلات باشگاه پدیده توضیح داد: باشگاه پدیده در هفته‌های اخیر درگیر مشکلاتی بوده که در برخی موارد ریشه‌های آن‌ها به سال‌های پیش باز می‌گردد. مشکلاتی مثل کسر ۶ امتباز و بدهی ۳۵۰ هزار دلاری سال‌های پیش اما با این وجود بازیکنان شرایط تیم را درک کرده و با جدیدت برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند و از سوی دیگر باشگاه نیز تمام تلاش‌ خود را برای برطرف کردن این مشکلات به کار گرفته است.

مهاجری درباره کسر ۶ امتیاز از تیم پدیده به دلیل بدهی این تیم به مدافع سابق این تیم افزود: متاسفانه فعلا ۶ امتیاز از تیم ما کسر شده اما با توجه به مشاوره‌ها و جلساتی که با وکلای داخلی و خارجی داشتیم و نیز با توجه به اینکه از نیمه دوم سال ۹۵ به بعد تیم ما هیچ‌گونه مکاتبه‌ای با فیفا نداشته و در این مدت ۵۰ درصد از بدهی کنزوویچ را پرداخت کرده است ولی طبق قانون فیفا زمانی اقدام به کسر امتیاز از باشگاهی می‌کند که پیش از آن، به تیم اولتیماتوم بدهد که این کسر امتیاز از سوی باشگاه در حال پیگیری است. ولی در مجموع باشگاه به چهار بازیکن خارجی یعنی نسیم اف، کنزوویچ، میلان و پراهیچ بدهی داشت که بدهی سه مورد نخست تسویه شده و بدهی پراهیچ نیز در حال گفت‌وگو با این بازیکن است و تکلیف آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

وی همچنین در ارتباط با مشکلات مربوط به اکبر ایمانی گفت: مشکلات تیم پدیده از زمانی شروع شد که فصل پیش این تیم توانست خود را در بین تیم ‌ها، بالای جدول قرار دهد و متاسفانه با برخی بی‌اخلاقی‌ها با بازیکنان ما ارتباط برقرار کرده و آنها را از تیم جدا کردند. درباره آقای ایمانی باشگاه‌ تعهدات خود را در قبال این بازیکن انجام داده و این مسائل از سوی مدیریت باشگاه درحال پیگیری است.

سرمربی تیم فوتبال پدیده به بازی رفت ۲ تیم اشاره کرد و افزود: اگرچه پیروزی‌ در مقابل تیمی مثل سپاهان بسیار شیرین است و هر چقدر این پیروزی با گل‌های بیشتری همراه باشد شیرین‌تر خواهد بود اما به عقیده من بازی‌های گذشته به تاریخ پیوسته و ما تلاش می‌کنیم با درس گرفتن از آنها، از جنبه‌های مثبت فنی و روانی آن به سود تیم استفاده کنیم و می‌دانیم که نه پدیده، همان پدیده بازی رفت است و نه سپاهان، همان سپاهان بازی رفت.