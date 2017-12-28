هدفمان از بازی با پدیده پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه پنجشنبه، پیش از دیدار تیمش مقابل پدیده در جمع خبرنگاران پیرامون این دیدار اظهار داشت: باتوجه به اینکه سپاهان برای بازگشت به وضعیت مطلوب به چند برد پی‌درپی نیاز دارد و این کار را با پیروزی مقابل سایپا آغاز کرده، رویکرد و هدف ما در بازی مقابل پدیده تنها پیروزی است و فردا برای این هدف به میدان خواهیم رفت و امیدواریم به هدف خود در این بازی و بازی ‌های بعدی برسیم اما هرگز به دنبال اهداف غیر ورزشی مثل انتقام‌جویی و جبران نیستیم.

وی با اشاره به تیم پدیده ادامه داد: پدیده تیم بسیار خوبی است و اتفاقی نیست که در بین تیم‌های بالای جدول قرار دارد و در نتیجه بازی آسانی پیش روی ما نیست و به همین دلیل تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و آمادگی، روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای این دیدار داریم و نیز با توجه به اینکه محمدرضا خلعتبری و محمد قاضی اصلی‌ترین بازیکنان و موتور محرک تیم پدیده را تشکیل می‌دهند از مدافعان تیم‌مان انتظار داریم به خوبی این دو بازیکن را مهار کنند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان درباره شرایط تیم سپاهان در بازی مقابل پدیده بیان کرد: متاسفانه در بازی فردا میلاد سرلک به دلیل سه کارته بودن از همراهی تیم محروم است و به جای او رسول نویدکیا بازی خواهد کرد و از طرفی یکی از نقطه‌های قوت تیم ما بازی بسیار خوب مهدی شریفی در دیدار مقابل سایپا است و امیدواریم همین روند را در بازی فردا و بازی‌های دیگر ادامه دهد.

وی در ارتباط با پیوستن ابراهیم عالمه به سپاهان افزود: خوشبختانه دروازه‌بان بسیار خوبی را از تیم ملی سوریه جذب کرده‌ایم اما ابراهیم عالمه فرصت کافی برای هماهنگی با شرایط تیم را نداشته و به همین دلیل تصمیم داریم در بازی فردا علی کیخسروی دروازه‌بانی تیم را به عهده بگیرد و ابراهیم عالمه از نیمکت، بازی را دنبال کند.

کرانچار درباره هماهنگی ابراهیم عالمه با تیم گفت: منظور از هماهنگی برای یک دروازه‌بان آشنایی با نحوه بازی خط دفاعی تیم و توانایی ارتباط با آن است که با توجه به اینکه عالمه تنها ۴۸ ساعت است که به تیم ما پیوسته این مدت برای این هماهنگی کافی نیست.