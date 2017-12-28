۸۰ دانش آموز و فرهنگی در زلزله کرمانشاه جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه در آیین تجلیل از قهرمانان مسابقات ورزشی مدارس که امروز در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با ورزش سلامت جسم و روح تضمین می شود و در نبود سلامت جسم و روح همه چیز زیر سوال می رود.

یزدان پناه در ادامه از دانش آموزان خواست به ورزش توجه داشته باشند و از این طریق سلامت جسم و روح خود را تامین کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه باخت را مقدمه پیروزی عنوان کرد و گفت: نباید باخت دانش آموزان را از پرداختن به ورزش دلسرد کند.

وی در ادامه از اعتیاد به عنوان یک بلای خانمان سوز یاد کرد و از خانواده ها خواست تا مراقب فرزندانشان باشند تا در دام اعتیاد نیافتند.

یزدان پناه بیان کرد: با آزادی و کنترل صرف نمی توان در حوزه تربیت فرزندان موفق عمل کرد، بنابراین خانواده ها نه باید فرزنداشان را کاملا آزاد بگذارند و نه آنها را مدام کنترل کنند، بلکه باید حد تعادل را رعایت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه در حوزه ورزش کمبودهایی در مدارس داریم، گفت: با توجه به سرانه ورزشی کشورهای پیشرفته از نظر سالن های ورزشی در مدارس استان با کمبودهایی مواجهیم.

وی به دانش آموزان قول داد: در مسابقات ورزشی تنهایشان نگذارد و از آنها حمایت کند.

یزدان پناه در ادامه با اشاره به جان باختن ۷۸ دانش آموز و دو نفر از فرهنگیان استان در زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه، به هموطنانمان در کمک رسانی به زلزله زدگان نمره ۲۰ داد و از آنها خواست تا زلزله زدگان را فراموش نکنند.

در این آیین از جمعی از قهرمانان ورزشی مدارس استان در مسابقات استانی و کشوری تجلیل شد.