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۷ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۳۷

یونیسف: ۲۰۱۷ سال سیاه برای کودکان در مناطق نزاع بود

یونیسف: ۲۰۱۷ سال سیاه برای کودکان در مناطق نزاع بود

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونیسف» اعلام کرد که ۲۰۱۷ برای کودکان در مناطق نزاع در نقاط مختلف جهان، «سال سیاه» بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یونیسف اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ کودکان در مناطق مختلف جهان قربانی حمله ها و اقدمات خشونت آمیز شدند.

یونیسف در بیانیه ای که در پایگاه این سازمان منتشر شد، تاکید کرد: این حمله ها در سایه نادیده گرفته شدن حقوق بین الملل در حمایت از گروه های آسیب پذیر توسط طرف های درگیر صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است: از کودکان در مناطق نزاع به عنوان سپر انسانی استفاده می شود و آنها در معرض کشتار، نقص عضو و به کارگیری آنها در صحنه نبرد قرار دارند.

یونیسف ادامه داد: موارد تجاوز، ازدواج اجباری و ربایش تبدیل به روش های شایع در درگیری های عراق، سوریه، یمن، نیجریه، سودان جنوبی و میانمار شده است.

بیانیه مذکور می افزاید: میلیون ها کودک نیز به صورت غیر مستقیم در این درگیری ها هزینه می دهند و از سوء تغذیه، بیماری ها و شوک های روانی آسیب می بینند و از آب، غذا وخدمات بهداشتی محروم هستند.

کد مطلب 4185541

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