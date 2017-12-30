رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت از هیئتهای ورزشی استانهمدان اظهار داشت: هیئتهای ورزشی فعال در استانهمدان، از پشتیبانی و چتر حمایتی اداره کل ورزش و جوانان استان برخوردار هستند.
وی افزود: طی دو سال اخیر سعی شد نگاه متوازنی به هیئتهای ورزشی استان و ادارات ورزش و جوانان شهرستانها صورت گیرد و در همین راستا بیشترین حمایت را از هیئتهای ورزشی استان و شهرستانها داشتهایم.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان بابیان اینکه تلاش شده علاوه بر پیاده کردن سیاستهای وزارت ورزش و جوانان، در راستای ایجاد تحول همهجانبه در ورزش همگانی و قهرمانی گام برداریم، گفت: حمایت دستگاه ورزش از هیئتهای ورزشی محدود است و انتظار ما از واحدهای صنعتی این است که باهدف حمایت از ورزش استان، هزینههایی را صرف ورزش کنند.
منعم عنوان کرد: در شرایطی فعلی کشور انتظار از هیئتهای ورزشی این است که نسبت به جذب هر چه بیشتر اسپانسر و کمک از بخش صنعت اقدام کنند.
وی با اشاره به شاخصهای ارزیابی هیئتهای ورزشی استانهمدان بیان کرد: شاخصهای ارزیابی هیئتهای ورزشی مشخص است و رسانهها باید هیئتها را بر اساس شاخصها به نقد و چالش بکشند تا شاهد پیشرفت رشتههای مختلف ورزشی باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: باید از اکنون برای سال ۹۷ برنامهریزی لازم را برای موفقیت به عمل آوریم و با مسئولیتپذیری در جهت ارتقای وضع فعلی تلاش کنیم.
منعم بابیان اینکه بودجه ورزشی اداره کل بهاندازهای نیست که تمام مشکلات و نیازها را پاسخ دهد و هیئتهای ورزشی باید تلاش کنند منابع مالی موردنیاز خود را جذب کنند، گفت: همچنین در راستای حمایت از مستعدین بازیهای آسیایی جاکارتا نسبت به پرداخت کمکهزینه نیز اقدام کردیم و در روزهای اخیر این حمایت مالی بهحساب آنها واریز شد.
وی یادآور شد: کمیته حمایت از مستعدین حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو پاییز امسال در همدان تشکیل شد و تلاش داریم تا در حد توان به قهرمانان و ملی پوشان خود کمک کنیم تا بخشی از دغدغههای آنان در خصوص مسائل مالی کاهش پیدا کند.
نظر شما