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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

سخنگوی ورزش و جوانان استان‌همدان:

داور کاراته استان همدان آسیایی شد

داور کاراته استان همدان آسیایی شد

همدان- سخنگوی ورزش و جوانان استان‌همدان گفت: داور کاراته همدان توانست برای نخستین بار در تاریخ کاراته استان موفق به کسب درجه JB آسیا شود.

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیایی شدن داور کاراته همدان اظهار داشت: کلاس ارتقای داوری آسیایی به مدت دو روز در کشور ازبکستان برگزار شد.

وی افزود: محمد ترابی داور همدانی و مسئول کمیته داوران هیئت کاراته در این کلاس حضور یافت و برای نخستین بار در کاراته همدان موفق به کسب درجه JB آسیا شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به لیگ برتر فوتبال استان‌همدان گفت: لیگ برتر فوتبال استان‌همدان با حضور ۱۰ تیم و ۴ ماه رقابت دیدنی برگزارشد.

چاروسایی عنوان کرد: بعد از چهار ماه رقابت بین ۱۰ تیم فوتبال از سراسر استان همدان تیم «گرین کشاورز» نهاوند بدون شکست توانست عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد و جشن قهرمانی بگیرد.

وی همچنین با اشاره به صعود کوهنوردان ملایری به قله ۳۹۶۵ متری توچال بیان کرد: هیئت کوهنوردی شهرستان ملایر به یاد عزیزانی که در اشترانکوه (قله کول جنو) جان خود را از دست دادند اقدام به برگزاری برنامه صعود به قله توچال کرد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: تعداد ۱۷ نفر از کوهنوردان ملایری در رده‌های سنی جوانان، بزرگ‌سالان و پیشکسوتان در این برنامه شرکت کردند و موفق به صعود قله ۳۹۶۵ متری توچال شدند.

کد مطلب 4185564

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