برگزاری نمایشگاه بر اساس تفکرات بکت/ گودو در انتظار نشسته است

آناهیتا محب‌علی نقاش و بازیگر تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشگاه جدیدش گفت: در نمایشگاه «در انتظار گودو» ۱۰ الی ۱۵ اثر به نمایش گذاشته خواهد شد و اسم نمایشگاه را «در انتظار گودو» گذاشته‌ام زیرا برداشتی از تفکرات نمایشنامه «در انتظار گودو» ساموئل بِکت است.

وی ادامه داد: سعی داشتم با موضوع نمایشنامه «در انتظار گودو» که چشم به راهی است این آثار را به نمایش بگذارم و تعدادی از آثار با توجه به المان‌هایی که در این نمایشنامه وجود دارد، طراحی شده است. استفاده از چهره ساموئل بِکت در بیشتر آثار مشهود است که به صورت فیگوراتیو انتزاعی طراحی شده است.

محب‌علی اظهار کرد: نمایشگاه «در انتظار گودو» پانزدهم دی ماه در گالری سایه افتتاح خواهد شد و تا بیستم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی در پایان عنوان کرد: یکی از آثاری که در این نمایشگاه به نمایش در آمده در بهمن ماه سال‌جاری در یک نمایشگاه گروهی در مجارستان به نمایش گذاشته خواهد شد و احتمالا خودم نیز در این نمایشگاه حضور خواهم داشت.