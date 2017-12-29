۶۱ درصد دغدغه مردم استان زنجان خشکسالی و مشکلات آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، مسیح الله سلطانی در کارگروه تشکل ‌های مردم نهاد مدیریت بحران استان، با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که دغدغه اصلی مردم استان، زلزله و بلایای طبیعی نبوده است، اظهار کرد: جمع بندی این مطالعات ارائه شده نشان می دهد که ۵۲ درصد دغدغه مردم در استان، آلودگی هوا و ۴۱ درصد طوفان، سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی است.

وی با بیان اینکه این پژوهش با پرسش از عموم مردم استان در ۸ شهرستان گردآوری شده است، افزود: باید در بین عموم مردم این حساسیت ایجاد شود که خود را با بلایای طبیعی هماهنگ کنند و همواره آمادگی کامل برای مواجه شدن با این بلایا را داشته باشند؛ چرا که کشور ایران و استان، از مناطق زلزله خیز محسوب می ‌شوند.

سلطانی با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد در انجام برخی وظایف دولت در زمان بروز حوادث، تاکید کرد: وظیفه دولت در زمان بروز بلایای طبیعی و حوادث مختلف، کمک و ساماندهی به وضعیت مناطق است، اما باید پذیرفت دولت به تنهایی نمی تواند از عهده تمامی این امور برآید و باید سازمان های مردم نهاد به عنوان حلقه واسط دولت و مردم، مشارکت جدی در این زمینه داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، با بیان اینکه باید در مدیریت بحران، سازمان های مردم نهاد به صورت جدی وارد عمل شوند، یادآور شد: به زودی مرکزی برای فعالیت سازمان های مردم نهاد استان راه اندازی می شود و درخواست شده است تا تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مرکز در بخش سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه مدیریت بحران، توسط مسئولان مرتبط، تامین شود.

سلطانی به نقش آموزش مردم در زمان بروز حوادث و بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: در این راستا باید نقش آموزشی تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران تقویت شود؛ به طوری که دستگاه ‌های اجرایی متولی، دوره های آموزشی برای تمامی تشکل های مردم نهاد، پیش بینی و اجرایی کنند.

وی با انتقاد از فعالیت برخی رسانه ‌ها و عمدتاً شبکه‌ های مجازی در خصوص دامن زدن به نگرانی مردم در زمان بروز حوادث طبیعی، خاطر نشان کرد: برخی به نگرانی های مردم در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون زلزله، دامن می زنند که این اقدام و رویکرد، باید اصلاح شود.

سلطانی نقش سازمان های مردم نهاد در آگاهی بخشی به مردم و مدیریت روانی جامعه را مهم توصیف کرد و گفت: در این راستا، تشکل های مردم نهاد باید نقش مهمی در روشنگری مردم داشته باشند و دستگاه های متولی نیز باید تدابیر بیشتری نسبت به بروز این شرایط در جامعه اتخاذ کنند.