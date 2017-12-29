به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند گفت: باید با ابزار عقل و علم از فتنههای گوناگون دنیای امروز عبور کرد.
وی با اشاره به اینکه از واژه فتنه در زبان فارسی به عنوان آزمایش یاد میشود، اظهار کرد: خداوند انسان را خلق کرده که با عبور موفقیتآمیز از آزمایشها و فتنههای این دنیا به رشد و انسانیت حقیقی برسد.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی و امام جمعه بیرجند بیان کرد: بنا بر احادیث در آخرالزمان فتنهها زیاد می شود که این مهم وظیفه ما را افزون میکند.
عبادی ادامه داد: در زمان فتنه باید در لحظه وظیفه خود را به درستی انجام دهیم چرا که در غیر اینصورت کار ما تأثیر خود را نخواهد داشت.
وی افزود: توابین بعد از عاشورا قیام کرده و خون خود را فدای سیدالشهدا کردند اما چون در لحظه وظیفه شناس نبودند نتوانستند تأثیر موفقیتآمیز بر جامعه بگذارند.
امام جمعه بیرجند با اشاره به فتنه سال ۸۸ گفت: دشمن در سال ۸۸ فتنه را با انتخابات گره زده بود اما بعد از هشت ماه همگان دریافتند که دشمن اصل نظام جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.
عبادی اظهار کرد: کسانی که در روز عاشورای سال ۸۸ خیمههای هیئت امام حسین را آتش زدند مسلمان نبودند بلکه بهائیها و کمونیستهای مخالف نظام دست به این اقدامات توهینآمیز زدند.
وی بیان کرد: کشور ما در فتنه ۸۸ هزینههای زیادی پرداخت کرد و بنا بر گفته صاحب نظران بسیاری از تحریمهای اقتصادی ظالمانه نیز بر اثر اتفاقات سال ۸۸ رخ داد.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی با اشاره به آزمایشهای جدید برای ملت ایران ادامه داد: برخی با اختلاس، حقوقهای نجومی و گرانی عرصه را بر مردم تنگ کرده و نارضایتی ایجاد میکنند ولی در ادامه با رویکرد دیگری میخواهند از این فشار اجتماعی استفاده و مردم را به سمت خود بکشانند.
عبادی گفت: سیستم نظام جمهوری اسلامی بر محوریت مردم سالاری دینی شکل گرفته و تمامی مسئولان مورد انتخاب مردم هستند.
وی با اشاره اهمیت انتخاب مردم توسط مسئولان اظهار کرد: باید بیندیشیم که وقتی به فردی برای جایگاه شورای شهر، نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری رأی میدهیم، آیا تصمیم ما بر اساس مشورت و کار کارشناسی است و یا بر مبنای حزبگرایی اقدام میکنیم.
امام جمعه بیرجند بیان کرد: بر اساس گفته امیرالمؤمنین(ع) اگر در یک جامعه همگان به دنبال منافع شخصی خویش باشند شکست و بیعدالتی رخ خواهد داد.
عبادی گفت: مسئولین نیز باید بیندیشند که آیا بر اساس قانون اساسی و اسلام حرکت میکنند یا خیر، چرا که برای عمل به این دو مؤلفه قسم خوردهاند.
وی یادآور شد: سنبل نظام اسلامی مقام معظم رهبری است که دشمن تاکنون نتوانسته نقطه ضعفی از ایشان بیابد که اگر اینگونه میبود آن را چند برابر بزرگ میکرد.
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