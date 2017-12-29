وجود ۲۳۰۰ مکان امن برای پایتخت نشینان در زمان زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد مسجدجامعی در بازدید از مراکز درگیر با زلزله در ستاد مرکزی مدیریت بحران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: دو هزار و ۳۰۰ مکان امن در شهر تهران برای مردم وجود دارد اما هیچ کدام از مردم این مکانها را نمیشناسند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه منسجم و هماهنگی برای مدیریت بحران در تهران وجود ندارد، عنوان کرد: در یک لرزه بسیار کم شرایط کاملا به حالت اضطراری تبدیل شد و این یعنی دستگاههای اجرایی باید آمادهتر باشند.
عضو شورای شهر تهران در بازدید از ستاد مدیریت بحران شهر تهران از وجود ۲۳۰۰ مکان امن در شهر تهران در زمان بروز زلزله برای مردم خبر داد و گفت: این مکانها باید به شهروندان معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر،احمد مسجدجامعی در بازدید از مراکز درگیر با زلزله در ستاد مرکزی مدیریت بحران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: دو هزار و ۳۰۰ مکان امن در شهر تهران برای مردم وجود دارد اما هیچ کدام از مردم این مکانها را نمیشناسند.
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