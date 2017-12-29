وجود ۲۳۰۰ مکان امن برای پایتخت نشینان در زمان زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد مسجدجامعی در بازدید از مراکز درگیر با زلزله در ستاد مرکزی مدیریت بحران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: دو هزار و ۳۰۰ مکان امن در شهر تهران برای مردم وجود دارد اما هیچ کدام از مردم این مکان‌ها را نمی‌شناسند.



وی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه منسجم و هماهنگی برای مدیریت بحران در تهران وجود ندارد، عنوان کرد: در یک لرزه بسیار کم شرایط کاملا به حالت اضطراری تبدیل شد و این یعنی دستگاه‌های اجرایی باید آماده‌تر باشند.