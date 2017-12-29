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۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

در رقابت‌های قهرمانی کشور؛

تیم شطرنج ام‌اس خراسان شمالی جایگاه سوم را کسب کرد

تیم شطرنج ام‌اس خراسان شمالی جایگاه سوم را کسب کرد

بجنورد- دبیر هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی از کسب دو مدال نقره توسط بازیکنان استان در نخستین دوره بازی‌های کشوری بیماران مبتلابه ام‌اس خبر داد.

امان‌الله مغنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم خراسان شمالی در رنکینگ کشوری شطرنج جایگاه سوم را به دست آورد.

مغنیان افزود: در رشته شطرنج بانوان، نسیم نادری عنوان دوم را کسب کرد و صاحب مدال نقره شد و در دارت، حسین رستمیان نیز جایگاه دوم کشوری را تصاحب و نقره گرفت.

به گفته وی نخستین دوره بازی‌های کشوری بیماران مبتلابه ام‌اس در توسکستان گرگان از دوم دی‌ماه آغاز و تا چهارم ادامه یافت.

 دبیر هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا استان تصریح کرد: ۱۶۵ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در دو رشته دارت و شطرنج و در دو بخش آقایان و بانوان در این رقابت‌ها حضور داشتند که خراسان شمالی نیز با ۶ شرکت‌کننده، چهار خانم و دو آقا، به این بازی‌ها اعزام شد.

به گفته وی نسیم نادری و زهرا حیدریان، انسیه بوستانی و اعظم سلیمی به‌عنوان بانوان نماینده خراسان شمالی در این بازی‌ها به ترتیب در دو رشته شطرنج و دارت، حسین رستمیان و حسین شکاری نیز به‌عنوان نمایندگان استان در رشته دارت آقایان حضور داشتند.

وی بیان کرد: خراسان شمالی در رنکینگ کشوری در رشته شطرنج عنوان سومی را کسب کرد و کاپ سومی کشور را بالای سر برد و بعد از استان‌های تهران و اصفهان قرار گرفت.

مغنیان میزبانی گرگان را خوب توصیف کرد و افزود: نسبت به دیگر مسابقات ازلحاظ پذیرایی و اسکان و موارد دیگر شرایط خوبی وجود داشت اما با توجه به اینکه دوره اول بازی‌ها بود هیچ شناختی از حریفان خود نداشتیم و درواقع برنامه‌ریزی خاصی نداشتیم و قطعاً در مسابقات بعدی با شناخت بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر حضور خواهیم یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله مغنیان، دبیر هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا استان به‌عنوان مربی و سرپرست، تیم اعزامی استان را در این بازی‌ها همراهی کرد.

کد مطلب 4185825

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