امانالله مغنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم خراسان شمالی در رنکینگ کشوری شطرنج جایگاه سوم را به دست آورد.
مغنیان افزود: در رشته شطرنج بانوان، نسیم نادری عنوان دوم را کسب کرد و صاحب مدال نقره شد و در دارت، حسین رستمیان نیز جایگاه دوم کشوری را تصاحب و نقره گرفت.
به گفته وی نخستین دوره بازیهای کشوری بیماران مبتلابه اماس در توسکستان گرگان از دوم دیماه آغاز و تا چهارم ادامه یافت.
دبیر هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضا استان تصریح کرد: ۱۶۵ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در دو رشته دارت و شطرنج و در دو بخش آقایان و بانوان در این رقابتها حضور داشتند که خراسان شمالی نیز با ۶ شرکتکننده، چهار خانم و دو آقا، به این بازیها اعزام شد.
به گفته وی نسیم نادری و زهرا حیدریان، انسیه بوستانی و اعظم سلیمی بهعنوان بانوان نماینده خراسان شمالی در این بازیها به ترتیب در دو رشته شطرنج و دارت، حسین رستمیان و حسین شکاری نیز بهعنوان نمایندگان استان در رشته دارت آقایان حضور داشتند.
وی بیان کرد: خراسان شمالی در رنکینگ کشوری در رشته شطرنج عنوان سومی را کسب کرد و کاپ سومی کشور را بالای سر برد و بعد از استانهای تهران و اصفهان قرار گرفت.
مغنیان میزبانی گرگان را خوب توصیف کرد و افزود: نسبت به دیگر مسابقات ازلحاظ پذیرایی و اسکان و موارد دیگر شرایط خوبی وجود داشت اما با توجه به اینکه دوره اول بازیها بود هیچ شناختی از حریفان خود نداشتیم و درواقع برنامهریزی خاصی نداشتیم و قطعاً در مسابقات بعدی با شناخت بیشتر و برنامهریزی بهتر حضور خواهیم یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، امانالله مغنیان، دبیر هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضا استان بهعنوان مربی و سرپرست، تیم اعزامی استان را در این بازیها همراهی کرد.
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