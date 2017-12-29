۹ دی روز ولایت مداری مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی جعفری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه راه رستگاری حرکت در مسیر کسب تقوای الهی است، اظهار داشت: مومنان باید در مسیر کسب تقوای الهی حرکت کرد تا سعادتمند این دنیا و دنیای آخرت شوند.

وی عنوان کرد: باید تلاش کرد که ارزش های اسلامی در جامعه رعایت شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ ارزش های اسلامی در جامعه است، ادامه داد: باید تلاش شود که توطئه های دشمن در این بخش خنثی شود.

امام جمعه موقت شهرکرد بیان کرد: دشمن می خواهد ارزش های اسلامی و انقلابی از جامعه گرفته شود تا به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.

حماسه ۹ دی بیانگر وحدت مردم و دفاع از ولایت فقیه است

امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه با اشاره به مشکلات کمبود آب شرب در برخی نقاط استان، تاکید کرد: اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه توقف اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن مشکلات بسیاری در حوزه تامین آب شرب ایجاد می کند، بیان کرد: باید تلاش شود که این پروژه اجرایی شود.

وی با اشاره به حماسه ۹ دی، بیان کرد: حماسه ۹ دی بیانگر وحدت مردم و دفاع از ولایت فقیه است.

امام جمعه موقت شهرکرد بیان کرد: باید زوایانی و ابعاد فتنه ۸۸ برسی و واکاوی شود.