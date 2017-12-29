به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان، در بیانیه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان در بیانیه‌ای به مناسبت حماسه ۹ دی عنوان کرده است: مردم انقلابی ومومن وخداجوی ایران به یاد دارد که نظام سلطه و استکبار و ایادی آنها به جهت تأمین منافع خود همیشه مترصد زمانی مناسب به جهت دست اندازی به ذخایر معنوی؛ اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشور عزیزمان ایران اسلامی و به غارت بردن گنجینه‌های غنی فرهنگی آن بوده وهمیشه سیاست " تفرقه بینداز وحکومت کن "را در منشور عمل خود بکار گرفته وسناریوهای متعدد با تمام ظرفیت‌های فکری خودرا پس از ناکامی در میادین سخت نظامی در طول سالیان زیاد به اشکال مختلف ..... این بار در عرصه‌های تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی با پیاده نمودن الگوهای مخرب جنگ نرم با بهره گیری از ظرفیت جبهه معاندین داخلی وخارجی وفتنه گران کوتاه فکر ودنیا دوست وخود خواه پیاده نموده است که مصداق بارز آن در فتنه سال ۸۸ از آستین خواصی بی کفایت بیرون آمد.

این بیانیه یادآور شده است: فتنه ۸۸ نقطه سیاه وننگی بوده که پس از هتک حرمت عاشورای حسینی و اهانت به جامعه شریف عزاداران شریف حسینی حمایت همه جانبه امپراطوری رسانه‌ای غرب و سردمداران استکبار، با آتش کشیدن پرچم هیئت‌ها وسوزاندن مساجد وتکایا وبرپائی جشن و سرور در عزای سالار شهیدان وجریهه دار کردن قلب امام زمان (عج) وملت داغدار حسینی به دست عده‌ای خائن خود فروخته با هدایت سیاستمداران پوشالی وغرب زده وقرار گرفتن درلشگر یزید وبا پشت کردن به ملت ونظام اسلامی رقم خورد غافل ازاینکه این نظام ثمره خون هزاران شهید پاکباخته ورهرو مکتب آزادیبخش عاشوراست وازطرفی حسین نوری است به امتداد تاریخ که نه فتنه ۸۸ وامثال آن بلکه فتنه یزید هم غباری بر روی آن نکشیده وروز به روز روشن‌تر شده وجامعه فتنه رااز بین خواهد برد.

در بیانیه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه حماسه ماندگار عاشورائی ۹ دی وراهپیمایی ده‌ها میلیونی خود جوش و آگاهانه ملت ولایتمدار ودرس آموخته مکتب اباعبدالله با حضور اقشار مختلف از جمله هیئات های حسینی با شعار هیهات منا الذله آتش کینه‌ها را خاموش کرده وشکست دیگری بر اردو گاه شیطان بزرگ وضد انقلاب داخلی و خارجی تحمیل نمود، عنوان شده است: آن حماسه عظیم و حضور ملّی وحدت‌بخش و امیدآفرین به فرموده مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» به درستی که تجلی قدرت الهی و روح حسین‌بن علی «علیه‌السلام» و دست خداوند بود که از قلوب با ایمان و اراده‌های راسخ ملت مسلمان، شجاع و مبارز ایران ظهور یافت تا بساط فتنهٔ فتنه‌گران، آشوب‌طلبان و دشمنان عنود و حسود انقلاب را در هم پیچیده و قدرت نرم نظام و اراده، عظمت و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور برساند.

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان در بیانیه‌ای به مناسبت حماسه ۹ دی تاکید کرده است: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان اعلام می‌نماید با الهام از قیام امام حسین (ع) با بر افراشتن پرچم بصیرت، هوشمندی، دشمن شناسی و ولایتمداری وبا حضور بالنده وانقلابی و به هنگام در صحنه‌های نیاز وبا داشتن هیئات وتفکر آگاهانه و به روز و شناسایی خطرات و یاد آوری درس عبرت آموزی از دانشگاه آموزگار بزرگ بشریت حضرت سید الشهدا (ع) پشت سر رهبر آگاه وسکان دار لایق نظام اسلامی و رهرو خون شهدا وفرهنگ عاشورا در عصر ظهور حرکت نموده وفتنه ها وفتنه گران را محکوم نموده وحماسه ۹ دی را در قلب وتاریخ خود همچون اسطورهای جاودان دانسته وسعی در پیشبرد آرمانهای کشور امام زمان داشته ویاور معنویت، عزت، سربلندی، پیروزی واقتدار آن خواهد بود تا بار دیگر شاهد چنین فتنه‌هایی نباشیم.