نویسنده ، طراح و ناشر برگزیده پایداری تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، این مراسم به همت فرهنگسرای پایداری و در محل سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی شهرداری تهران برگزار خواهد شد .

در بخش داستان : امیرحسین فردی ، در بخش خاطره : علیرضا کمری ، در بخش شعر: رضا کاظمی ، در بخش نمایشنامه نویسی : جمشید خانیان ، در بخش تحقیق و پژوهش : فیروزه برومند ، در بخش طراحی روی جلد : پژمان رحیمی زاده و در بخش نشر : نادر قدیانی تجلیل و قدردانی خواهند شد .



این مراسم عصر امروز - شنبه هجدهم آذرماه - از ساعت 16 عصر همزمان با سالروز معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل برگزارمی شود .