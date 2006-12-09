  1. هنر
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

عصر امروز ؛

نویسنده ، طراح و ناشر برگزیده پایداری تقدیر می شوند

نویسنده ، طراح و ناشر برگزیده پایداری تقدیر می شوند

در اولین همایش تجلیل از پدید آورندگان ادبیات پایداری از هفت تن از دست اندرکاران ادبیات پایداری تجلیل می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، این مراسم به همت فرهنگسرای پایداری و در محل سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی شهرداری تهران برگزار خواهد شد .

در بخش داستان : امیرحسین فردی ، در بخش خاطره : علیرضا کمری ، در بخش شعر: رضا کاظمی ، در بخش نمایشنامه نویسی :  جمشید خانیان ، در بخش تحقیق و پژوهش : فیروزه برومند ، در بخش طراحی روی جلد : پژمان رحیمی زاده و در بخش نشر : نادر قدیانی تجلیل و قدردانی خواهند شد . 

این مراسم عصر امروز - شنبه هجدهم آذرماه - از ساعت 16 عصر همزمان با سالروز معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل برگزارمی شود . 

کد مطلب 418590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه