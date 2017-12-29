سومین گاف برجسته نتانیاهو در خصوص ایران: مسیحیان زندانی می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامن نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی ویدیویی مدعی شد که مسیحیان در ایران به خاطر اعتقادات و انجام اعمال و آیین‌های مذهبی خود، زندانی می‌شوند.

گویا نتانیاهو این پیام ویدیویی را در واکنش به توئیت اخیر «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، منتشر کرده است.

ظریف هفته گذشته در توئیتر خود مراسم جشن کریسمس و سال نو میلادی را به تمام مسیحیان جهان تبریک گفته بود.

نتانیاهو با بیان اینکه وقتی جوانان ایران به توئیتر دسترسی ندارند، چه فکری قرار است درباره این توئیت داشته باشند، گفت اما مقامات عالی‌رتبه به آن دسترسی دارند.

وی سپس با طرح ادعای مضحکی درباره تبعیض علیه مسیحیان در ایران، مدعی شد: «تصور کنید زمانی که با آرامش در خانه و در جمع خانواده خود نشسته و مشغول عبادت هستید، ناگهان گروهی از نیروهای مسلح وارد شده و شما را به زندان منتقل می‌کنند.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد مسیحیان در ایران به خاطر داشتن این دین و انجام اعمال و آیین‌های مذهبی خود، شکنجه می‌شوند و تحت حکومت ایران رنج می‌برند.

نتانیاهو سپس ظریف را به‌خاطر تبریک گفتن کریسمس علی‌رغم زندانی کردن مسیحیان، به داشتن «نهایت نفاق و دورویی» متهم کرد.

این برای اولین بار نیست که نتانیاهو چنین ادعاهای مضحکی را درباره ایران بیان می کند وی پیشتر با بیان اینکه مردم ایران اجازه پوشیدن شلوار جین را ندارند و یا نشان دادن یک نقاشی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و استناد به آن برای نشان دادن تهدیدهای ایران، اشتباهات فاحشی را در خصوص ایران مرتکب شده بود.