افزایش ۳ برابری متقاضیان گواهینامه در آموزشگاه های رانندگی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: برابرماده ۵۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث از تاریخ یکم آذرماه امسال افراد برای گرفتن گواهینامه رانندگی نیازی به کارت پایان خدمت و معافیت سربازی ندارند.

ناصری بابیان اینکه آموزشگاه های رانندگی سطح استان از هر لحاظ آماده ثبت نام و ارائه خدمات به متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی از تاریخ یکم آذرماه هستند افزود :برای اجرای این طرح هیچ گونه محدودیت زمانی درنظرگرفته نشده است.

وی ادامه داد: حذف شرط وضعیت خدمت نظام وظیفه برای گرفتن گواهینامه رانندگی شامل انواع گواهینامه پایه سوم ،دوم ،یکم ،ویژه وموتورسیکلت نیزمی شود

سرهنگ ناصری یادآور شد: این طرح آن دسته از دارندگان گواهینامه های که به دلیل عدم انجام خدمت سربازی نتوانسته اند گواهینامه خودراتمدید کنند نیز شامل خواهدشد و در واقع با اجرایی شدن این طرح شرط نیازبه کارت پایان خدمت سربازی در زمان تمدید و تعویض گواهینامه نیزحذف می شود.

وی افزود: متقاضیان درزمان نام نویسی بایدسایرشرایط عمومی و اختصاصی اخذگواهینامه رانندگی از جمله داشتن حداقل ۱۸ سال سن را دارا باشد و پس از ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی ازمراجع صلاحیت دار و ارائه سایر مدراک هویتی اجازه شرکت در دوره های تئوری و عملی رانندگی را پیدا خواهند کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام درپایان باتاکیدبر ارتقاء کیفی آموزش های تئوری و عملی رانندگی در آموزشگاه ها افزود : پلیس راهنمایی و رانندگی با نظارت مستمر و کنترل برچگونگی و کیفیت آموزش ها نظارت می کند.