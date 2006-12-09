سخنگوی حزب اعتمادملی از عدم ارائه لیست جداگانه جنبش مردمی اصلاحات استقبال کرد

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما از اینکه جنبش مردمی اصلاحات همت خود را صرف وفاق کردند ، تقدیر می کنیم.

وی تاکید کرد: باید اصلاح طلبان قدردان این تصمیم مهم و سرنوشت ساز جنبش مردمی اصلاحات باشند و امیدواریم دامنه این وفاق گسترش یابد و همه اصلاح طلبان این راه را در پیش بگیرند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: همه این گروه متعلق به جنبش مردمی اصلاحات است و لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مختص به همه گروههای اصلاح طلب است.

گرامی مقدم در خصوص ترکیب لیست ائتلاف اصلاح طلبان نیز خاطرنشان کرد: هیچ کس سهمیه خاصی در این لیست ندارد و به عنوان نمونه حزب اعتماد ملی که حزبی فراگیر با امکانات مطبوعات است فقط دو نفر را در لیست ائتلاف اصلاح طلبان دارد و 13 نفر مابقی از سایر گروههای اصلاح طلب هستند.