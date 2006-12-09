  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

در گفتگو با مهر:

سخنگوی حزب اعتمادملی از عدم ارائه لیست جداگانه جنبش مردمی اصلاحات استقبال کرد

سخنگوی حزب اعتمادملی از عدم ارائه لیست جداگانه جنبش مردمی اصلاحات استقبال کرد

سخنگوی حزب اعتماد ملی از اقدام جنبش مردمی اصلاحات به دلیل عدم ارائه لیست جداگانه در انتخابات شورای شهر تهران استقبال کرد و گفت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان این اقدام را خوب و در خور تقدیر می‌داند.

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما از اینکه جنبش مردمی اصلاحات همت خود را صرف وفاق کردند ، تقدیر می کنیم.

وی تاکید کرد: باید اصلاح طلبان قدردان این تصمیم مهم و سرنوشت ساز جنبش مردمی اصلاحات باشند و امیدواریم دامنه این وفاق گسترش یابد و همه اصلاح طلبان این راه را در پیش بگیرند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: همه این گروه متعلق به جنبش مردمی اصلاحات است و لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مختص به همه گروههای اصلاح طلب است.

گرامی مقدم در خصوص ترکیب لیست ائتلاف اصلاح طلبان نیز خاطرنشان کرد: هیچ کس سهمیه خاصی در این لیست ندارد و به عنوان نمونه حزب اعتماد ملی که حزبی فراگیر با امکانات مطبوعات است فقط دو نفر را در لیست ائتلاف اصلاح طلبان دارد و 13 نفر مابقی از سایر گروههای اصلاح طلب هستند.

کد مطلب 418600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه