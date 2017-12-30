ماهیت اصلی فتنه درهم آمیختن حق و باطل است/لزوم وجود بصیرت درجامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید تلخابی پیش از ظهر شنبه در همایش گرامیداشت حماسه نهم دی که در مصلای بیت المقدس اراک برگزار شد، با اشاره به فرمایشات امام علی(ع) در نهج البلاغه اظهار داشت: امام علی (ع) در خطبه ٥١ نهج البلاغه فرموده اند که آغازگر وقوع فتنه ها هوای نفسانی و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند و دو نقطه انحرافی آغاز فتنه ها همین هوای نفس و بدعت ها است.

وی افزود: در فتنه حق و باطل با یکدیگر در می آمیزند و زمینه گمراهی انسان را فراهم می کنند و به همین سبب مردم با ناآگاهی به انحراف کشیده می شوند که دشمنان از این موج استفاده کرده و بر آن سوار می شوند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: حکومت به دو نگاه دیده می شود که در نخستین نگاه امانت و در دومین نگاه لقمه ای چرب است که مورد دوم در تمام طاغوت ها دیده شده، باتوجه به احکامی که از آغاز فتنه مورد بدعت قرار می گیرند باید فهمید که فتنه بنا بر قانون شکنی دارد.

تلخابی تصریح کرد: حامیان فتنه نه در چهارچوب دین و نه برای دین این کار را انجام نمی دهند و تنها هدفی برگرفته از هوای نفسانی دارند و محوریت فتنه شخص محوری است و حق طلبی تلقی نمی شود.

وی ادامه داد: در این راستا رسالت خواص بسیار سنگین است زیرا افراد یک جامعه به آنها نگاه می کنند و تمام اعمال آنها از ریز تا درشت زیر ذره بین قرار دارد، سکوت خواص و حرکت نکردن آنها فارغ از معنا نیست اما موظف هستند که دربرابر مردم برای سکوتشان پاسخگو باشند زیرا مردم خواهند گفت که این شخص روزی با امام، انقلاب و در صحنه جنگ بوده و اکنون باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: یکی از ارکان فتنه سردادن شعارهای حق طلبانه با اهداف باطل است، زیرا در این شعارها خواسته مردمی و به ظاهر حق طلبانه بیان می شود اما هدفی باطل دارند و این نماد بارز ترکیب حق و باطل است، از بزرگان نقل شده که اگر حق و باطل با یکدیگر ترکیب شوند شیطان بر دوستانش مسلط می شود.

تلخابی بیان کرد: پنهان بودن دست دشمن در جریان فتنه از دیگر ارکان آن است که در این مورد حیله های اصلی دشمن از نظر پنهان مانده و دشمن به این وسیله از نا آگاهی مردم استفاده می کند که از جمله این موارد می توانیم به نا کارآمد نشان دادن نظام توسط رسانه های غربی اشاره داشته باشیم که هدفشان بی ثبات جلوه دادن ایران اسلامی است.

وی ابراز داشت: در فتنه سال ٨٨ انتخابات بهانه بود زیرا شعارها بر براندازی نظام دلالت داشتند و دشمن تصمیم داشت با طرح این بهانه خود را دلسوز ملت نشان دهد، اردوکشی های خیابانی یکی دیگر از ارکان فتنه است که در تمام انتخابات رنگی وجود داشته و فتنه گران با این ترفند مردم را ناراضی نشان می دهند تا به هدف از صدمه به نظام دست یابند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در جریان فتنه ۸۸ گروه های ضد انقلاب و مسئله دار با یکدیگر هماهنگ شدند و با جمع‌بندی تمامی این وقایع در می یابیم که اقدام و طراحی این فتنه علیه اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه اقشار وظیفه دارند که مقابله کنند.

تلخابی افزود: تمام خواص و عوام هر خواسته ای از هر نهاد، مسئول و حتی نظام دارند باید به صورت قانونی، عقلانی و منطقی آن را پیگیری کنند، همچنین همه موظف هستند که در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی و نظام ناب محمدی و علوی در صحنه حاضر شوند.

وی ادامه داد: نظام مقدس اسلامی پس از پیروزی انقلاب دستاوردهای بسیار داشته زیرا در راس این نظام شخصی عالم الهی و مورد عنایت مهدی موعود(عج) قرار دارد که حمایت و دفاع از ایشان فریضه ای واجب است و همه ما در این زمینه مسئول هستیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: ناامید کردن مردم یکی دیگر از توطئه های دشمن است که به این وسیله نظام را ناکارآمد نشان می دهند و دشمنان در این راستا زمانی به وسیله ویدیوها، سپس با ماهواره ها و اکنون به وسیله فضای مجازی اعتقادات مردم را مورد تهدید قرار داده اند.

تلخابی خاطرنشان کرد: براندازی نظام یکی از اهداف بارز دشمن است که برای ممانعت از تحقق این هدف مسئولان موظف هستند به مردم امیدواری دهند و آنها را دلگرم کنند و توجه داشته باشند که گاهی ممکن است نارضایتی، رکود، تورم، گرانی و غیره مورد خطر تلاقی شوند و دشمنان در این عرصه با ساخت شعارهای ضد انقلاب بستر سازی می کند.

وی بیان کرد: یکی از بسترهای مهم بروز فتنه نارضایتی مردم از فضای جامعه است که مسئولان باید به جد در این زمینه مانع بسترسازی دشمن شوند و تحقق اقتصاد مقاومتی را هدف خود قرار دهند تا بتوانیم معضلات موجود را برطرف کنیم، مسئول به معنای پاسخگو برای مردم است و تمام مسئولان حال و گذشته باید پاسخگوی این مردم باشند نه اینکه خود و افرادشان باج خواهی کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جریانات جدید بروز یافته از فتنه، گفت: دشمن باید بداند که مردم ما همان مردم هستند و اعتقاداتشان تغییر نیافته و تا زمانی که مردم و مسئولان با یکدیگر باشند راه نفوذ دشمنان مسدود می شود، این حرکات جزئی که در برخی از شهرها به وقوع پیوسته و شاید بخواهند اقدامی انجام بدهند به هیچ جایی نخواهد رسید زیرا مردم ما اگر احساس کنند کسی چشم طمع بر مملکت دارد آرام نخواهند نشست.