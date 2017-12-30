مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور روز جمعه با شرکت ۱۶ ورزشکار از استان های مرکزی، همدان و لرستان به میزبانی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان مرکزی در یکی از باشگاه های بیلیارد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور در دو گروه هشت نفره پیگیری شد که در نهایت فردین قادری از مرکزی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد؛ علی توسلی از مرکزی مقام نایب قهرمانی را کسب کرد و اسماعیل صانعی از لرستان بر سکوی سوم ایستاد.

گفتنی است مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹دی در اراک برگزار شد.