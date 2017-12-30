  1. استانها
  2. مرکزی
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور در اراک برگزار شد

مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور در اراک برگزار شد

اراک- مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور که در اراک جریان داشت، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور روز جمعه با شرکت ۱۶ ورزشکار از استان های مرکزی، همدان و لرستان به میزبانی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان مرکزی در یکی از باشگاه های بیلیارد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور در دو گروه هشت نفره پیگیری شد که در نهایت فردین قادری  از مرکزی عنوان قهرمانی  را به خود اختصاص داد؛ علی توسلی از مرکزی مقام نایب قهرمانی را کسب کرد و اسماعیل صانعی از لرستان بر سکوی سوم ایستاد.

گفتنی است مسابقات آزاد اسنوکر غرب کشور به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹دی در اراک برگزار شد.

کد مطلب 4186002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها