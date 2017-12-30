حماسه ۹دی هشداری قاطع ازسوی ملت انقلابی به دشمنان نظام اسلامی بود

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن همواره در پی وارد کردن صدمه به جمهوری اسلامی است بنابراین هوشیاری آحاد مردم، نظام اسلامی را در برابر این فتنه ها ایمن می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: هم اکنون بیش از هر زمان دیگری وجود بصیرت در آحاد مردم در مقابل توطئه های دشمن ضرورت دارد و به همین سبب حماسه بصیرتی روز نهم دی نباید در اذهان کمرنگ شود.

قربانپور بیان کرد: امروز دشمنان نظام اسلامی به علت اینکه قدرت مقابله سخت و رو در رو با نظام را ندارند، تلاش می کنند از روش های دیگر و به صورت نرم دسیسه چینی کنند، بنابراین هوشیاری آحاد مردم اهمیت زیادی دارد.

وی خاطرنشان ساخت: خروش ملت ایران در نهم دی ماه نشان دهنده وحدت ملی در مقابل فتنه گران داخلی و هشداری برای دشمنان خارجی و دنیای غرب بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: وقایع سال ۸۸ با موضوع فتنه انگیزی علیه نظام شکل گرفت، اما مقاومت مردم و بصیرت و آگاهی آنان در مقابل فتنه، این توطئه را خنثی کرد و حماسه نهم دی را رقم زد.

قربانپور ادامه داد: مردم در حماسه نهم دی بسیار تاثیرگذار بودند، چرا که ملت شریف ایران با بصیرت و هوشیاری پا به میدان گذاشتند، به معرکه های آشوبگران خاتمه دادند و یک بار دیگر ولایتمداری خود را ثابت کردند.

وی عنوان کرد: موضوع دیگر در مورد حماسه نهم دی، ارزش آفرینی مردم در این رابطه و همراهی با نظام و مقام معظم رهبری و تثبیت نظام بود و گرامیداشت نهم دی در واقع به میدان آوردن مردم و بهره گیری از بصیرت آنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: حضور گسترده و وحدت مردم ایران در راهپیمایی نهم دی ماه به تمامی دشمنان انقلاب اسلامی نشان داد که دنیای غرب در درون ملت ایران جایی نداشته و آبرویی در نگاه این ملت ندارد.