حماسه ۹ دی درس عبرتی برای آیندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دیماه در جمع مردم شهرستان طارم، ۹ دی ماه سال ۸۸ را تجلی بصیرت امت اسلامی عنوان کرد و افزود: مردم در این روز بصیرت خود را به دشمن نشان دادند.
وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی درس عبرتآموزی برای آیندگان است، ادامه داد: هرکسی لحظهای از خط ولایت فاصله بگیرد و یا با آرمانهای رهبری زاویهای داشته باشد از ارزش ها و آرمان های مردم بصیر و همیشه درصحنه ایران فاصله گرفته است و حضور مردم درصحنه ۹ دی پاسخی به دشمن بود.
صفی یاری ابراز کرد: حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ کشور و انقلابی دیگر بود.
وی گفت: روز ۹ دیماه در تاریخ انقلاب اسلامی به روز بصیرت تبدیلشده و در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی، حماسهای دیگر خلق کرده و دشمنان را مأیوس کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه امروز باید بیشازپیش صحنه را با تفکر انقلابی مدیریت کرده و عرصه را خالی نکنیم، گفت: یکی از مهمترین جلوههای حماسه ۹ دی که باید بر روی آن کار اساسی کرد بحث مدیریت مقام معظم رهبری درزمینه فتنه ۸۸ است که این مدیریت فتنههای دشمن را در نطفه خنثی کردند.
صفی یاری تصریح کرد: مردم در تمام مقتضیات زمانی پشت نظام بودند و در ۹ دی هم با حضور خود نشان دادند که مطیع رهبری بوده و با تمام توطئههای دشمن مقابله میکنند.
وی گفت: امروز باید بیشتر از گذشته نسبت به توطئههای دشمن بصیرت خود را تقویت کنیم چراکه دشمن هرلحظه درصدد ضربه زدن بهنظام جمهوری اسلامی ایران است.
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