پروژه بزرگراه قیدار- سلطانیه سال آینده افتتاح می شود

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه بزرگراه قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ اشاره کرد و افزود: این پروژه یکی از تعهدات ریاست جمهوری در سفر به زنجان بود و اولویت‌دارترین پروژه عمرانی اداره راه و شهرسازی استان زنجان است.

وی با بیان اینکه محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی استان بوده و یک شاهراه اصلی است، ادامه داد: با افتتاح محور قیدار- سلطانیه- کبودرآهنگ، زنجان به استان‌های همدان و کردستان متصل می‌شود و همچنین زنجان را به استان‌های جنوبی متصل می‌کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: کمربندی قیدار به طول ۱۸ کیلومتر یکی از پنج قطعه بزرگراه است که از اهمیت زیادی برخوردار است و در حال حاضر شش کیلومتر این محور آسفالت ریزی شده است.

بیگدلی با بیان اینکه در صورت پرداخت بدهی ۲۵ میلیارد تومانی دولت به پیمانکار پروژه محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ بخشی از این محور طی سالجاری به بهره برداری می‌رسد، گفت: در صورت پرداخت بدهی به پیمانکار پروژه بزرگراه قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ ۸ کیلومتر تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری افتتاح می‌شود و کل مسیر ۱۸ کیلومتر در سال ۹۷ افتتاح می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه محور سلطانیه – قیدار – کبودر آهنگ یکی از محورهایی است که برای رفع ترافیک استان بسیار مؤثر است و این محور به لحاظ گردشگری اهمیت دارد، ادامه داد: اجرای پروژه ۲ بانده کردن محور سلطانیه – خدابنده - کبودرآهنگ از سال ۸۵ آغاز شده و با تکمیل این طرح به مطالبات مردم پاسخ داده می‌شود.

بیگدلی یادآور شد: این طرح تنها پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه عمرانی استان زنجان است و باید برای زودتر اجرایی شدن این طرح مدیریت و برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد و با تکمیل این طرح مشکل ترافیکی هم حل می‌شود.

وی با بیان اینکه محور سلطانیه – خدابنده – کبودرآهنگ از جمله راه‌های اصلی کشور است و استان‌های شمال، شمال‌غرب، مرکز و جنوب کشور را به هم متصل می‌کند، ابراز کرد: مسیر فعلی این محور مسیری غیر استاندارد بوده و سالانه تصادفات زیادی در این محور رخ می‌دهد.