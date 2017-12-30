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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

در صورت پرداخت بدهی پیمانکار:

پروژه بزرگراه قیدار- سلطانیه سال آینده افتتاح می شود

پروژه بزرگراه قیدار- سلطانیه سال آینده افتتاح می شود

زنجان-نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه بزرگراه قیدار- سلطانیه گفت: با پرداخت بدهی دولت به پیمانکار، این مسیر در سال ۹۷ افتتاح می شود.

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه بزرگراه قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ اشاره کرد و افزود: این پروژه  یکی از تعهدات ریاست جمهوری در سفر به زنجان بود و اولویت‌دارترین پروژه عمرانی اداره راه و شهرسازی استان زنجان است.

وی با بیان اینکه محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی استان بوده و یک شاهراه اصلی است، ادامه داد:  با افتتاح محور قیدار- سلطانیه- کبودرآهنگ، زنجان به استان‌های همدان و کردستان متصل می‌شود و همچنین زنجان را به استان‌های جنوبی متصل می‌کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: کمربندی قیدار به طول ۱۸ کیلومتر یکی از پنج  قطعه بزرگراه است که از اهمیت زیادی برخوردار است و در حال حاضر شش کیلومتر این محور آسفالت ریزی شده است. 

بیگدلی با بیان اینکه در صورت پرداخت بدهی ۲۵ میلیارد تومانی دولت به پیمانکار  پروژه محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ بخشی از این محور طی سالجاری به بهره برداری  می‌رسد، گفت:  در صورت پرداخت بدهی به پیمانکار  پروژه بزرگراه قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ ۸ کیلومتر  تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری افتتاح می‌شود و کل مسیر ۱۸ کیلومتر در سال ۹۷ افتتاح می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه محور سلطانیه – قیدار – کبودر آهنگ یکی از محورهایی است که برای رفع ترافیک استان بسیار مؤثر است و این محور به لحاظ گردشگری اهمیت دارد، ادامه داد: اجرای پروژه ۲ بانده کردن محور سلطانیه – خدابنده - کبودرآهنگ از سال ۸۵ آغاز شده و با تکمیل این طرح به مطالبات مردم پاسخ داده می‌شود. 

بیگدلی یادآور شد: این طرح تنها پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه عمرانی استان زنجان است و باید برای زودتر اجرایی شدن این طرح مدیریت و برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد و با تکمیل این طرح مشکل ترافیکی هم حل می‌شود. 

وی با بیان اینکه محور سلطانیه – خدابنده – کبودرآهنگ از جمله راه‌های اصلی کشور است و  استان‌های شمال، شمال‌غرب، مرکز و جنوب کشور را به هم متصل می‌کند، ابراز کرد:  مسیر فعلی این محور مسیری غیر استاندارد  بوده و سالانه تصادفات زیادی در این محور رخ می‌دهد.

کد مطلب 4186012

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