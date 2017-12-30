مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به گشت سیار تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۷۲ اکیپ با ۳۲۹ بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان توسط گشتهای بازرسی تعزیرات حکومتی استان زنجان انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: در این بازرسیها ۲۸۲ واحد متخلف در استان شناساییشده و ۲۹۶ پرونده تخلف تشکیلشده و میزان محکومیت این پروندهها ۶۹۴ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: بیشتر تخلفات این پروندهها درج نکردن قیمت، صدورنکردن فاکتور و رعایت نکردن موازین بهداشتی بوده است.
ممیزی به ورود پروندههای کالای قاچاق در استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و یاد آور شد: طی این بازه زمانی ۲۰۰ پرونده کالای قاچاق مربوط به پوشاک و البسه، ۴۵ پرونده قاچاق در بخش لوازم بهداشتی و لوازم خانگی و پنج پرونده هم مربوط به کالای قاچاق سیگار بوده است.
وی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام میدهد و رسیدگی به تخلفات اعم از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرفکنندگان ازجمله وظایف این اداره است.
ممیزی تصریح کرد: اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: تعزیرات حکومتی استان زنجان با قاچاقچیان کالا و خدمات به جد برخورد میکند چراکه پدیده شوم کالای قاچاق جلوی فعالیت واحدهای تولیدی را میگیرد و پدیده قاچاق اقتصاد کالا کشور را بیمار کرده و با گسترش آن، بخش تولید و اشتغال کشور صدمه دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور میشود.
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