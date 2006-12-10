توجه به ترجمه آثار فیلسوفان اسلامی در غرب افزایش یافته است

پروفسور جان والبریج، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ایندیانا آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که آیا فلسفه اسلامی قابلیت این را که به پرسشهای جدی جامعه امروز پاسخ گوید را دارد یا خیر، گفت : به دلیل اهمیت بسیار قوانین مذهبی در تمدن اسلامی و همچنین جایگاه مهم قرآن و حدیث در این مذهب، فیلسوفان و منطق دانان آن نیز توجه بسیاری به فلسفه زبان دارند. درک فلسفی زبان در فلسفه مدرن به ویژه در کشورهای انگلیسی زبان موقعیت خاصی یافته است.

وی افزود: از طرف دیگر به علت پیچیدگی تفکر فلسفی اسلامی در تفسیر قرآن دانشمندان اسلامی در تلاش برای قابل فهم کردن این تفکر در قالب زبان هستند.

پروفسور والبریج در پاسخ به این پرسش که نگاه غرب به کتابها و آثار فلسفه اسلامی چگونه است، با مثبت ارزیابی کردن روند توجه به آثار فلسفه اسلامی، گفت : آثار بسیار زیادی در فلسفه اسلامی نوشته شده است و پژوهشهای قدیمی تر در غرب گستره ای از کندی تا ابن رشد را شامل می شوند.

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ایندیانا آمریکا تأکید کرد: تنها تفاوت، علاقه بیشتر دانش پژوهان به سمت فیلسوفان اسلامی متأخر، به ویژه فیلسوفان ایرانی است.

وی فعالیتهای اخیری که انجام شده را شامل فلسفه ملاصدرا، سهروردی و ابن عربی دانست و گفت : مسئله حائز اهمیت در اینجا ترجمه آثار این فیلسوفان به زبانهای اروپایی است تا در دسترس محققین و علاقمندان بیشتری قرار گیرد.