حماسه ۹ دی فتنه گران داخلی و خارجی را رسوا کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در متن این بیانیه آمده است: مردم منطقه وجهان در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران روزها و لحظه های حماسی بسیاری را بیاد دارند،روزهایی که بیان و یادآوری آن همواره باعث غرور و عزت مسلمانان و عاشقان اسلام وانقلاب و خفت و سرشکستگی دشمنان بخصوص ایادی استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و اسرائیل جنایتکار بوده است.

حماسه ۹ دی بدون شک یکی از بیادماندنی ترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود،حماسه ای که چشم فتنه را کور و فتنه گران وآشوب گران داخلی و خارجی را مات و رسوا کرد.

نگاهی گذرا به حوادث و شرایط بعد ازانتخابات باشکوه ریاست جمهوری سال ۸۸ و آشوب ها و اقدامات قبیح فتنه گران در روز عاشورا ی حسینی بخوبی رمز ماندگاری این حماسه بزرگ را نمایان می سازد.آنچه روز ۹ دی را به یوم الله جاویدان تبدیل نمود همانا روح حاکم براین روز بزرگ و الهی بود.

توهین به امام حسین (ع) و حمله به دسته جات عزاداری سیدالشهدا در روز عاشورا مردم بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی را خشمگین و غیرت دینی و ایمانی آنها را برانگیخته بود.

حضور دسته جات عزاداری با پرچم های عزا در راهپیمایی این روز حماسی گویای محتوای الهی این روز بزرگ است.

بی شک رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری وبصیرت و دشمن شناسی مردم انقلابی ایران اسلامی نقش بسزایی در خلق این حماسه دشمن شکن داشت.

۹دی به دشمنان خارجی و فتنه گران کوردل داخلی یکبار دیگر یاد آوری کرد که دین و ولایت مداری مداری و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت و مبارزه با ظلم و استکباربا جان و دل مردم ایران اسلامی عجین شده است و انقلاب اسلامی ریشه در فرهنگ ناب عاشورا داردو مشعل نهضت حسینی هرگز خاموش شدنی نیست.