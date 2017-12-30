ایجاد دوگانگی درهندبال بانوان/تفکر حرفه ای در کردستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال بانوان شهرداری سنندج در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۵ بنا بر دلایلی از لیگ برتر هندبال بانوان انصراف داد و این پایانی بر یک دهه درخشش دختران کردستانی در لیگ برتر هندبال بانوان کشور بود.

مسئولان استان کردستان، باشگاه شهرداری و سرمربی این تیم در مصاحبه های مختلف و ضد و نقیضی هرکدام از طرف خود دلیل انصراف این تیم را مسئله ای اعلام کردند.

این تیم با هر قیمتی که شد با قهرمانی در لیگ دسته یک بازهم به لیگ برتر بازگشت اما این پایان کار نبود و رفتن مربی به همراه پنج مهره اصلی این تیم شوک دیگری بود که در فصل جدید به جامعه ورزش و دوستداران هندبال به خصوص در بخش بانوان وارد شد.

نشمین شافعیان، سمیرا علی رمایی، مژگان قهرمانی، شیدا ابولقاسمی، شقایق باپیری و سیران احمدی بازیکنانی بودند که در حالی به تیم لارستان پیوستند که در فصل جدید تیم خود به لیگ برتر صعود کرده بود.

مربی پیشین تیم سنندج در مصاحبه های خود از عدم حمایت مسئولان از این تیم حرف زد، ولی علیرغم لین وضعیت باز هم شاهد حضور تیم هندبال بانوان در فصل جدید لیگ برتر بودیم.

با این حال نبود تعدادی از بازیکنان مانعی برای انصراف دیگر تیم هندبال کردستان نشد و با مدیریت جدید و بازیکنان جوان تر در لیگ برتر شرکت کردند اما این پایان ماجرا نبود و در ۲۶ شهریور ماه ۹۶ بعد از برگزاری مراسم قرعه کشی مشخص شد که تیم های هیات کردستان و لارستان در هفته اول مسابقات در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

پنجم آبان ماه و هفته اول این مسابقات آغاز شد و لارستان میزبان بازیکنان کردستانی بود، این بازی در این روز خالی از حاشیه نبود و به گفته شواهد بازیکنان سنندجی در داخل زمین مشاجره ای داشته و در پایان بازی در خارج از زمین با یکدیگر درگیری نیز داشتند.

این بازی با نتیجه ۴۲ بر ۱۵ به سود لارستان به اتمام رسید و بعد از گذشت هفت هفته از لیگ برتر هندبال بانوان این بار لارستان و بازیکنان سنندجی آن بودند که به شهر خود باز می گشتند و در هفته هشتم با این تیم دیدار کردند.

در بازی دور برگشت که در سنندج انجام شد برد لارستان پیش بینی شده بود اما مهم تر از نتیجه بازی قرار گرفتن بازیکنان همشهری در مقابل یکدیگر و چشمان خانواده های آنان بود.

سال های گذشته در کنار هم اما امسال در مقابل یکدیگر و این مسئله بغض را در گلوی بسیاری از بازیکنان و خانواده های آنان ایجاد کرده بود.

مسئولان بدانند چه کسانی تیم کردستان را روی سکو می بردند

نشمین شافعیان در نشست مطبوعاتی بعد بازی دور برگشت در جمع خبرنگان رسانه های جمعی استان کردستان گفت: افرادی حاشیه های را برای بازی این دو تیم بوجود آوردند اما در دو بازی مشکلی وجود نداشت و بازیکنان در جمعی دوستانه با یکدیگر بازی کردند.

سرمربی پیشین تیم شهرداری سنندج عنوان کرد: تیم لارستان از بازیکنان تهرانی، اصفهانی، سبزواری و غیره در بدنه تیم استفاده می کند وتنها در بازی مقابل تیم سنندج با چنین حاشیه های مواجه شده است این نشان از نبود تفکر حرفه ای در این شهر است.

وی افزود: سه ماه مانده به مسابقات لیگ برتر با مسئولان این استان جلساتی را برگزار کرده و در جلسه با فرماندار سنندج خواستار حمایت آنها از تیم و در اختیار گذاشتن اسپانسر برای تیم بودیم که در جواب آقای زارعی به من گفتند که حتی یک میلیون تومان برای کمک وجود ندارد.

شافعیان گفت: بعد از چنین اتفاقاتی تصمیم به رفتن از سنندج گرفتم و با تیم لارستان به توافق رسیدم.

سرمربی تیم شهید چمران لارستان اظهار کرد: تیم لارستان در مسابقات جام باشگاه های آسیا حضور پیدا کرد و با هزینه های لیگ برتر و مسابقات غرب آسیا که در آینده برگزار می شود برای کل تیم یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

شافعیان با اشاره به اینکه تنها سه سال در سنندج قرارداد داشته است، بیان کرد: سن قهرمانی به خصوص در بانوان بسیار کم است و بازیکنان من اکنون در لارستان قرارداد هایی ۲۰ میلیون تومانی دارند.

وی گفت: سالی که تیم سنندج از ادامه لیگ برتر انصراف داد درخواست ۱۵۰ میلیون تومان از باشگاه شهرداری شد که این مبلغ برای ما تامین نشد.

شافعیان گفت: شهردار وقت سنندج قول ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار را به تیم داد و گفت که ۱۰۰ میلیون دیگر را بعد از نیم فصل به تیم تزریق خواهد کرد اما حاضر به مکتوب کردن آن نشد.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ باشگاهی برای سال آینده با من صحبتی نکرده است، گفت: در صورتی که سال آینده در سنندج اسپانسر باشد و بخواهند در کنار تیم باشم به سنندج باز خواهم گشت.

سرمربی لارستان در خصوص بازیکنان نیز گفت: با تیم لارستان قرارداد یک ساله بسته شده است و بعد از این فصل بازیکنان سنندجی تیم لارستان به شهر خود بازخواهند گشت و بازیکن سنندج محسوب می شوند.

شافعیان گفت: بازیکنان تیم کنونی سنندج کسانی بودند که با تیم قبلی سنندج تمرین می کردند و زیر دستان من و سمیرا علی رمایی بزرگ شدند و این بازیکنان با داشته های که دارند تا ۱۰ سال آینده تامین هستند و مسئولان اکنون باید بدانند که چه کسانی تیم را روی سکو می بردند.

وی با بیان اینکه حمایتی از سوی مسئولان برای تیم جدید سنندج نیز صورت نمی گیرد، گفت: اگر مسئولان از این تیم حمایت می کردند بازیکنان را با مینی بوس به لار اعزام نمی کردند و مشاهده این صحنه برای ما در لار بسیار نارحت کننده بود.

شافعیان افزود: ۱۷ سال به هندبال سنندج خدمت کردم و جایز نبود که فعالیت های انجام شده در این سال ها نادیده گرفته شود و حرمت ۱۷ سال در سنندج بودن از بین برود.

هیچ مربی حاضر به ترک تیم خود و آمدن به تیم سنندج نکرد

دنیا امانی از بازیکنان تیم کردستان نیز در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان تیم ما بسیار جوان و بی تجربه هستند اما به نسب تجربه خود خوب ظاهر شدند.

کاپیتان تیم هیات هندبال کردستان عنوان کرد: بازی امروز تیم سنندج با لار قابل مقایسه با دیدار دور رفت نبود.

وی با بیان اینکه هدف کنونی ما ماندن در لیگ برتر است، گفت: در ابتدای فصل به فکر اضافه کردن مربی به ترکیب تیم بودیم اما هیچ مربی حاضر به ترک تیم خود نبود و زمانی که با آنها صحبت می شد در جواب می گفتند که اگر به سنندج بیایم و تیم خود را رها کنیم کاری مانند مربی شما انجام داده ایم.

امانی با اشاره به اینکه خرید مربی برای تیم امکان پذیر نشد، گفت: با مصدوم شدن بنده در هفته آخر دور رفت هم اکنون به فکر جذب دروازبان در تیم هستم که تا کنون میسر نشده است.

کاپیتان تیم سنندج اظها کرد: در تمام بازی ها نبود مربی لطمه زیادی را به تیم زده است و در وهله دوم جوان و بی تجربه بودن بازیکنان عوامل اصلی نتیجه هایی است که در فصل جدید کسب شده است.

امانی گفت: با این وجود این بازیکنان قطعاً در سال های آینده به نفرات اصلی تیم تبدیل خواهند شد و تجربه لازم را کسب می کنند.

با وجود چنین اتفاقاتی دوگانگی شدیدی میان بانوان هندبالیست سنندجی بوجود آمده است که اگر این مهم ادامه دار باشد لطمه بزرگ و غیر قابل جبرانی را به هندبال بانوان استان کردستان خواهد زد.

مسئولان استان و هیات های ورزشی باید با تفکر حرفه ای به تیم هایی با چنین سطحی نگاه و تصمیم گیری کنند تا قبل از بوجود آمدن تفرقه و دوگانگی میان بازیکنان الزامات تیم تامین شود.