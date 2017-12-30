لزوم حفظ و ماندگاری حماسه های بزرگی هم چون ۹ دی با زبان هنر

امین مرادی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حماسه ۹ دی به عنوان روز بصیرت در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است، گفت: مردم با حضور خود در ۹ دی سال ۸۸ نشان دادند که تا پای جان خود حافظ اصول و ارزش های نظام مقدس انقلاب اسلامی هستند.

وی بیان کرد: مردم همیشه در صحنه ما هرگاه احساس کنند ارزش های دینی و انقلابی آنها در معرض خطر است و دشمنان به دنبال اجرای نیات پلید خود هستند، در عرصه حضور موثر پیدا می کنند.

وی بر گرامیداشت این حماسه عظیم با هدف حفظ دستاوردها و انتقال پیام آن به نسل های آینده تاکید کرد و افزود: بیان تقلب در انتخابات سال ۸۸ تنها بهانه ای بود که از سوی دشمنان ما عنوان شد و در اصل آنها می خواستند به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان اظهارداشت: خوشبختانه با رهبری مقام عظمای ولایت و حضور پرشور مردم در ۹ دی نقشه های شوم دشمنان خنثی شد.

مرادی با بیان اینکه مردم همیشه دراز اوایل انقلاب تاکنون در تمامی صحنه ها حضوری آگاهانه داشتند، عنوان کرد: وقتی سکاندار نظام جمهوری اسلامی ایران فرمانی صادر می کنند همه با جان و دل پای کار می آینده و نمونه آن در بحث زلزله اخیر کرمانشاه بود که تمامی دستگاه های نظامی و غیرنظامی برای حمایت از مردم آسیب دیده وارد عرصه شدند.

وی با اشاره به اینکه با زبان هنر چنین حماسه هایی را باید حفظ و پررنگ کرد، بیان کرد: هنر بهترین وتاثیرگذارترین حوزه برای انتقال مفاهیم ارزشی و ماندگارتر کردن آنها در ذهن مردم است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان عنوان کرد: دشمنان ما از ابزار هنر با اختصاص هزینه های زیادی بیشترین بهره را می گیرند و می طلبد در کشورما نیز در این این حوزه برای مقابله با تهاجمات و توطئه های بدخواهان بیشتر سرمایه گذاری شود.

وی هزینه کرد در حوزه هنر را نوعی سرمایه گذاری خواند و افزود: با زبان هنر می توانیم به خوبی پیام های الهی و ارزش خود را در جامعه رواج دهیم.

مرادی بیان کرد: بی شک در عرصه فرهنگ و هنر صرفا با شعار و سخنران نمی توان کاری را به پیش برد و باید بدانیم نسل امروز به زبان هنر در انتقال ارزش های انقلابی نیاز دارند.