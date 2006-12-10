کتاب "هنر تفکر" منتشر می شود

به گزارش خبرگزای مهر، کتاب هنر تفکر به محدودیت های انتقاد، نظریه و فلسفه در پرتو اعتقادات مارتین هایدگر و فیلسوفان فرانسوی پس از هایدگر درباره ماهیت و وظایف تفکر پرداخته است.

این اثر علاوه بر تحلیلهای ژرف مفهوم والتر بنژامین از انتقاد به ویژه ارتباط انتقاد با اخلاف و نمونه های دیگر انتقاد دربرگیرنده مقالاتی در باب نظریه یونانی ها از استفاده معاصر انتقاد در مطالعات ادبی است.

بخش آخر این کتاب شامل راه های مختلف درک تفکر فلسفی تفکر معاصر فرانسه و بررسی آثار فوکو، دلوز، دریدا و لیواتار است.

رادلف استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه ملی نیویورک در بوفالو و نویسنده کتابهای بسیاری به زبان آلمانی و انگلیسی از جمله " ایده های قالب: تفکر دوباره در باب زیبایی شناسی کانت (2003)" محسوب می شود.