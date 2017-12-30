بلند قامتان تیم عمران پویش کردستان این بار در اصفهان شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم مسابقات لیگ امید بسکتبال باشگاه های کشور شامگاه جمعه در شهر های ایران به پایان رسید.

تیم عمران پویش کردستان در این مسابقات که نتوانسته است نتایج خوبی بدست آورد این بار در مقابل تیم اصفهان شکست را پذیرفت.

شاگردان امید ولیدی پاک توانسته بودند در دور رفت تیم اصفهان را شکست دهند اما در بازی برگشت که در اصفهان برگزار شد شکست را از این تیم پذیرفتند.

در این بازی تیم کردستان گویا انگیزه ای برای بازی کردن و برد نداشت و در چهار کوارتر از تیم اصفهان شکست خورد و در پایان با نتیجه ۷۹ بر ۴۸ بازی را واگذار کرد.

تیم عمران پویش کردستان هم اکنون با ۱۰ امتیاز در رده ششم و قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.

متین استاد نوروزی، رضا احمدیان، حمید شریفی، دیلان حیدری، محمد رانین درشت، هیمن احمدی، حمید امینی، بهیاد رحیمی، شاهین قدرگیر و صهیب شریفی بازیکنان تیم هیأت بسکتبال کردستان هستند که در این دیدار به میدان رفتند.

حمید سهراب نژاد مدیر فنی، امید ولیدی پاک سرمربی و پیام امتی به عنوان مربی تیم کردستان را هدایت و همراهی می کنند.