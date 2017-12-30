وزارت خارجه دولت مستعفی یمن خواستار برکناری «جیمی مک گولدریک» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مأرب پرس»، وزارت خارجه وابسته به دولت مستعفی یمن جیمی مک گولدریک هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در یمن را به جانبداری از انصار الله متهم کرد و خواستار برکناری او شد.

یک منبع آگاه در وزارت خارجه دولت مستعفی یمن اعلام کرده است: بیانیه اخیر مک گولدریک در خصوص یمن شبهاتی درباره اهداف او در این کشور ایجاد کرده است. دولت مستعفی یمن این مسئول سازمان ملل را هم به جانبداری از انصار الله متهم کرده و مدعی شده است که انصار الله دست به جنایت های متعددی در یمن زده که مک گولدریک از پرداختن به آنها خودداری می کند.

این منبع به بیانیه ۲۸ دسامبر هماهنگ کننده امور انسانی یمن در خصوص اوضاع این کشور واکنش نشان داده و گفته که این بیانیه سیاسی و جانبدارانه بوده است و به اقدامات «گروه های شورشی مورد حمایت ایران» نپرداخته است. این مسئول یمنی مورد حمایت عربستان مدعی شده است بهتر بود هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در یمن برای اطلاع از اقدامات انصار الله در نقض حقوق شهروندان این کشور به واحد امداد رسانی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان برای تجاوز به یمن مراجعه می کرد.

وزارت خارجه دولت مستعفی یمن اعلام کرده با توجه به اهمیت نقش ارگان های مختلف سازمان ملل در یمن خواستار بازنگری در تحقیق های این ارگان ها در یمن شده و همچنین خواستار تغییر اساسی در کارکنان بین المللی سازمان ملل در یمن و در رأس آن برکناری مک گولدریک از مسئولیت خود شده است.

در پی انتشار بیانیه هماهنگ کننده امور انسانی در یمن که گفته بود اعضای انصارالله مقامات فعلی یمن هستند و ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان را به کشتار غیرنظامیان در یمن متهم کرده بود، این بیانیه با واکنش شدید اللحن ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان هم مواجه شده بود.