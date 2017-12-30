وحید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله پایانی طرح خادم در مناطق اسکندکلا ، طالقانی و مهتاب در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح که با هدف آشنائی خانواده ها با مخاطرات، حدود یک سال پیش با مراجعه داوطلبان خادم به درب منازل خانوارها آغاز شده بود، در دی ماه سال جاری رو به اتمام است.

وی افزود: مرحله پایانی این طرح با موضوع اجرای مانور فرضی زلزله توسط اعضای خانواده در منزل و ترغیب و تشویق خانواده ها به گذراندن دوره های رایگان امداد و کمک های اولیه با مراجعه حضوری آنان به جمعیت هلال احمر قائمشهر همراه خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر قائم‌شهر، تصریح کرد: در اولین مرحله از اجرای این طرح فرمهایی، حاوی سئوالات مشخص توسط خانوارها تکمیل شده بود که اینک بعد از گذر یک سال از آموزش موضوعات مختلف در خصوص آشنایی با مخاطرات، زلزله و آمادگی آنان در برابر زلزله، مجدد تمامی سوالات فرم ارزیابی از خانوارها پرسش و ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت.

نصیری در خصوص هدف از ارزشیابی نهایی، عنوان کرد: این ارزشیابی میزان اهمیت خانواده ها به آموزش های ارائه شده و میزان تغییر آنان پس از آموزش های مذکور را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف در این طرح تعداد هزار خانواده بوده و شعار ما در طرح ملی خادم، خانواده آماده جامعه آماده است.، بیان کرد: امیدواریم آموزش های ارائه شده توسط داوطلبان خادم به خانواده ها، موجب ارتقای سطح آگاهی امدادی آنان در مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی باشد.