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۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۰۶

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی:

برپایی جمعه های خشم پیام واضحی مبنی بر تداوم انتفاضه است

برپایی جمعه های خشم پیام واضحی مبنی بر تداوم انتفاضه است

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که برپایی چهارمین جمعه خشم در اراضی اشغالی پیام روشنی مبنی بر تداوم انتفاضه مبارک فلسطینیان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «داود شهاب» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین سخنانی را در خصوص تظاهرات جمعه خشم که روز گذشته انجام شد، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: برپایی چهارمین جمعه خشم در اراضی اشغالی پیام روشنی مبنی بر تداوم انتفاضه مبارک فلسطینیان بود.

وی افزود: درگیری های شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست تا نیمه های شب در مناطق مختلف ادامه پیدا کرد و این به معنای شکست سیاست های سرکوبگرانه و تروریستی صهیونیستها در برابر فلسطینیان است.

شهاب اظهار داشت: به یاری خدا انتفاضه گسترده تر خواهد شد و عزم جوانان فلسطینی برای مواجهه با دشمن صهیونیستی نیز بیش از پیش جزم خواهد شد.

کد مطلب 4186068

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