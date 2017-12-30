رقابت های ژیمناستیک شمالغرب کشور در سنندج به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های ژیمناستیک زیر ۹ و ۱۲سال شمالغرب کشو شامگاه جمعه در سنندج به کار خود پایان داد.

این رقابت ها با حضور ۱۰۰ ورزشکار از استان های کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان و آذربایجان غربی در رده سنی زیر ۹ و ۱۲ سال برگزار شد.

ژیمناستیک کاران شرکت کننده رده سنی زیر ۹ سال در وسیله های مینی خرک، حرکات زمینی، پرش خرک و در رده سنی زیر ۱۲ سال در حرکات زمینی، پرش خرک، پارالل و خرک حلقه به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات، تیم کردستان ۱۰ نشان طلا، ۱۲ نقره و ۴ مدال برنز وسیله های مختلف رده سنی زیر ۹ و ۱۲ سال را کسب کرد.

در بخش قهرمان قهرمانان رده سنی زیر ۹ سال، سهند حیدری از زنجان و آرشام برازی از کردستان عنوان نخست را کسب کردند، رامین حسین پناهی از کردستان دوم شد و آرشا قهرمانی از آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.

بهیاد شادمان فر از آذربایجان شرقی و اهورا کاظمی از کردستان در جایگاه اول رده سنی زیر ۱۲ سال قرار گرفتند و کاوان کاظمی و بهیاد فرهمندی هر دو از کردستان عنوان دوم را به دست آوردند.

رقابت های ژیمناستیک زیر ۹ و ۱۲ سال شمالغرب کشور طی روزهای هفتم و هشتم دی ماه در خانه ژیمناستیک سنندج برگزار شد.