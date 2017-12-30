۹ دی یادآوری آرمان های امام (ره) است

به گزارش حبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی که در دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با کالبد شکافی حوادث ۸۸ و حماسه ۹دی متوجه میشویم که جریان نفاق و ضدانقلاب با پوشش و شعار انقلابی برای ایجاد اصلاح در انقلاب شکل گرفته بود.
وی افزود: آن جریان چهره خود را که مملو از مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای اسلامی بود زیر نقاب دفاع از ارزشهای اسلامی پنهان و به عرصه مبارزه با انقلاب وارد میدان شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه حماسه بینظیر ۹دی در حقیقت شکست نفاق جدید بود، اظهار داشت: فتنه ۸۸ پس از جریان قبلی منافقین که تحت عنوان مجاهدین خلق برای نابودی نظام انقلاب وارد صحنه شده بودند، شکل گرفت تا همان هدف را دنبال کنند و این امر با شعارهایی که سر میدادند، به طور کامل مشهود بود.
وی با تأکید بر اینکه یاد و خاطره حماسه ۹ دی باید با قوت بیشتر گرامی داشته شود، تصریح کرد: تکرار و یادآوری حماسه ۹دی برای مردم و به خصوص جوانان امری لازم و ضروری است تا در آینده اگر با چنین جریانهای منحرفی که با شعارهای جدید و ظاهری موجه روبرو شدند فریب شعارهای کاذب و منافقانه آنان را نخورده و شیفته محتوای مسموم و کشنده آنها نشوند.
حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: اگر حماسه ۹دی خلق نمیشد در واقع امروز ما دیگر آن ارزشها و آرمانهایی را که امام راحل در ایجاد انقلاب به دنبال آن بود را شاهد نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه انتخابات دلیل فتنه ۸۸ نبود عنوان کرد: این فتنه با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی برنامه ریزی شده بود به طوری که ۸ ماه قبل از انتخابات، برخی از شبکههای معاند برای مدیریت فتنه راهاندازی شد.
وی تصریح کرد: فتنه ۸۸ آخرین فتنه در این نظام نبوده و نیست چراکه دشمنان خارجی و هم پیاله های داخلی آنها فعال بودند و از ۹ ماه قبل از فتنه جلسات مختلفی داشتند.
حجت الاسلام قدرتی گفت: حضور مردم در روز ۹ دی هم به استکبار جهانی و هم به ایادی آن فهماند که این نظام جایگاه دارد و تودههای مختلف مردم از آن حمایت میکنند به این سادگی نمیشود یک انقلاب ایدئولوژیک را توسط برخی افراد فتنهگر به حاشیه برد البته مردم ایران هرگز فتنه ۸۸ را فراموش نخواهند کرد، دشمنان نظام را شناخته و به بصیرت لازم رسیدهاند.
وی با بیان اینکه معتقد است بعد از گذشت چند سال از فتنه همه ابعاد مختلف آن، خیانت فتنهگران، اجحاف در حق نظام و شیوههای گسترش آن در جامعه بازگو نشده است، عنوان کرد: همانطور که ابعاد روز ۹ دی به عنوان یک قیام ملی برای مردم بازگو نشده است، نگذاریم این قیام به فراموشی سپرده شود و شیطنتهای عوامل داخلی و خارجی فتنه باید برای مردم توسط نخبگان بیان شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اظهرمنالشمس است که هدف اصلی فتنه ۸۸ دغدغه عدم وجود دموکراسی در ایران و بحث تقلب در انتخابات نبود بلکه براندازی نظام و انقلاب اسلامی نشانهگیری آنان قرار داشت.
وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای قیام تاریخی و ماندگار ۹ دی ۸۸ یکی از قلههای فراموشنشدنی، حرکت برخاسته از بصیرت، شناختن موقعیت و حضور در لحظههای مورد نیاز است و حرکتی در فضای غبارآلود و متکی بر ایمان و اراده الهی در تاریخ انقلاب اسلامی بود.
حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: نباید هیچ گاه فراموش کرد چهار عامل اصلی که موجب شد که این حرکت خودجوش تاریخی به وقوع بپیوندد ایمان و باورهای اعتقادی مردم، رهبری الهی و هوشمندانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای، بصیرت ملت ایران و عاشورای حسینی بود.
نظر شما