به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، «ضیف الله الشامی» عضو دفتر سیاسی أنصارالله تأکید کرد: قدرت انصارالله بر خلاف ادعای متجاوزان سعودی برخاسته از مردم یمن است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: ما با تمامی گروه های فلسطینی که حسابی روی دشمن سعودی باز نکرده باشند، روابط خوبی داشته و خواهیم داشت.

الشامی همچنین بر لزوم تقویت وحدت ملی برای مواجهه با دشمن سعودی تأکید کرد.

گفتنی است، طی روزهای اخیر جنبش أنصارالله و نیروهای ارتش یمن بارها مواضع سعودیها و مزدوران آنها در مناطق مرزی را هدف قرار داده اند.