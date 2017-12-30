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۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۹

عضو دفتر سیاسی أنصارالله:

قدرت «أنصارالله» برخاسته از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مردم است

قدرت «أنصارالله» برخاسته از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مردم است

عضو دفتر سیاسی جنبش أنصارالله تأکید کرد که قدرت این جنبش نشأت گرفته از حمایت های مردمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، «ضیف الله الشامی» عضو دفتر سیاسی أنصارالله تأکید کرد: قدرت انصارالله بر خلاف ادعای متجاوزان سعودی برخاسته از مردم یمن است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: ما با تمامی گروه های فلسطینی که حسابی روی دشمن سعودی باز نکرده باشند، روابط خوبی داشته و خواهیم داشت.

الشامی همچنین بر لزوم تقویت وحدت ملی برای مواجهه با دشمن سعودی تأکید کرد. 

گفتنی است، طی روزهای اخیر جنبش أنصارالله و نیروهای ارتش یمن بارها مواضع سعودیها و مزدوران آنها در مناطق مرزی را هدف قرار داده اند.

کد مطلب 4186080

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