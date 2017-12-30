۹ دی جشن بلوغ فکری و شخصیتی نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی اظهار کرد: حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز "بصیرت" تبدیل به یوم ا... و ماندگار شد.

وی افزود: در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(دامت برکاته) را شاد ساخت.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.

وی تصریح کرد: روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به فتنه گران و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان های والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. مردم در این روز، تیر خلاص را به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: در روز نهم دی ماه ۱۳۸۸، مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش دهها میلیونی مردم در تهران و تمامی شهرهای دیگر کشور به جهانیان اعلام شد.

وی توضیح داد: روز نهم دی، روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها و نیرنگ های آنان را نمی خورند، روز نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که با بصیرت هستند و در میان گرد و غباری که فتنه گران به پا کرده اند هرگز، نه راه را گم می کنند و نه دست از راهبر واقعی که همانا ولایت فقیه است، بر می دارند و در نهایت روز نهم دی روزی است که مردم مسلمان و انقلابی ایران نشان دادند که این جمله حضرت امام (ره) را که فرمودند: "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت تان آسیب نرسد" به خوبی در عمل به آن معتقد و پایبند هستند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: بعد از جبهه گیری دشمن و سنگرهای آشکار استکبار برای اجرای انقلاب رنگی، به ناگاه جوشش اعتقادی و انقلابی مردم ایران در نهم دی ماه ۱۳۸۸ طلیعه ای دیگر برای کوری چشمان دشمن و به واقع جشن بلوغ فکری و شخصیتی نظام اسلامی بود.

وی یادآورشد: ۹ دی نشان داد که انقلاب اسلامی عظمتی بالاتر و والاتر از انقلاب های به اصطلاح بزرگ دنیا دارد چراکه ریشه این انقلاب در دو جهت مردمی و دینی عمیق است تا بستر ظهور حضرت ولیعصر (عج) را فراهم کند.