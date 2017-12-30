صادرات بیش از ۱.۴ میلیارد دلار کالا از طریق گمرکات استان کرمانشاه

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان صادرات صورت گرفته از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال گفت: طی ۹ ماهه امسال میزان یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۴۳۱ دلار کالا به وزن سه میلیون و ۱۹۳ هزار و ۱۳۶ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: میزان صادرات امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: از میزان صادرات فوق ۶۷۰ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۶۰ دلار باه وزن یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۷۲۹ تن در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است.

حیدری میزان کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات را ۷۶۸ میلیون و ۳۱۷ هزار و۵۷۱ دلار با وزن یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۴۰۷ تن اعلام کرد و گفت: این کالاها نیز از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده اند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از رشد ۱۰ درصدی این میزان کالاهای صادراتی نیز به لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را کاشی و سرامیک، لوازم خانه داری و پاکیزگی انواع ظروف پلاستیکی و ملامین، سیب زمینی محفوظ شده به جز درسرکه یا جوهر سرکه یخ نزده، کولرهای آبی، نوارلبه و روکش اوراق فشرده چوبی، جوال و کیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی‌اتیلن یا پلی پروپیلن، رول نایلون، گرانول پلی اتیلن سبک به صورت پودر، سیمان، پودر یا مایع لباسشوئی، رب گوجه فرنگی، رخام پولیش داده شده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، پروفیل بام قطع از آهن یا فولاد گرم نورد شده اعلام کرد.

حیدری با بیان اینکه بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود، گفت: طی ۹ ماهه امسال از گمرکات استان کرمانشاه به ۳۹ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.