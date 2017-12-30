رشد ۷۸ درصدی واردات کالا ازطریق گمرکات کرمانشاه/برنج درصدر واردات

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در ۹ ماهه سالجاری بالغ بر ۲۹ میلیون و ۴۸۸ هزار دلار به وزن ۱۶هزار و ۳۷۸ تن است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۷۸ درصد و از حیث وزن ۷۳ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع ۲۹میلیون و ۴۸۸ هزار دلارکالا به وزن ۱۶ هزار و ۳۷۸ تن، گمرک کرمانشاه با ۱۵میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۷۷ دلار کالا به وزن ۵ هزارو ۴۹۹ تن، بیشترین حجم کالاهای وارداتی استان را در ۹ ماهه سال جاری به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز از حیث وزن ۹ درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: در ۹ ماهه امسال از گمرک پرویزخان ۱۴ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۲ دلار کالای وارداتی به وزن ۱۰ هزارو ۸۲۶ تن به داخل کشور وارد شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴۴ درصد و از حیث ارزش نیز ۹۶ درصد رشد داشته است.

حیدری، آمار واردات گمرک خسروی را ۸ هزار و۶۴۰ دلار کالا به وزن ۵۲ تن عنوان کرد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۶۰۵ درصد و از حیث ارزش نیز ۱۰۱۵ درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از ۱۶ کشور وارد می‌شود، تصریح کرد: کشورعراق با ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزارو ۱۱۷ دلارکالا به وزن ۱۰ هزار و ۹۲۴ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در ۹ ماهه سالجاری به خود اختصاص داده است.

این مسئول ادامه داد: طی مدت یاده شده کشور ترکیه با سه میلیون و ۸۳۳ هزار و ۹۷۹ دلار و چین با سه میلیون و ۷۱۹ هزارو ۸۱۶ دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

وی، بیشتر کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، مخزن و منبع، برنج، سیبک خام پراید، پرس هیدرولیک دندانسازی، اکسترودرها برای کارکردن روی کائوچو یا موادپلاستیکی و برای ساختن محصولات ازاین مواد، کمپرسورهای معدنی، آنتی اکسیدانها، باطری سیلد اسید عنوان کرد.