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۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

رشد ۷۸ درصدی واردات کالا ازطریق گمرکات کرمانشاه/برنج درصدر واردات

رشد ۷۸ درصدی واردات کالا ازطریق گمرکات کرمانشاه/برنج درصدر واردات

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از رشد ۷۸ درصدی واردات کالا از طریق گمرکات استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد.

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در ۹ ماهه  سالجاری  بالغ بر ۲۹  میلیون و ۴۸۸  هزار دلار به وزن ۱۶هزار و ۳۷۸ تن است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۷۸  درصد و از حیث وزن ۷۳ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع ۲۹میلیون و ۴۸۸ هزار دلارکالا  به وزن ۱۶  هزار و ۳۷۸ تن،   گمرک کرمانشاه با ۱۵میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۷۷ دلار کالا به وزن ۵ هزارو ۴۹۹ تن، بیشترین حجم کالاهای وارداتی استان را در ۹ ماهه سال جاری  به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز از حیث وزن ۹ درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: در ۹ ماهه  امسال از گمرک پرویزخان ۱۴ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۲ دلار کالای وارداتی به وزن ۱۰ هزارو ۸۲۶ تن به داخل کشور وارد شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴۴  درصد و از حیث ارزش نیز ۹۶  درصد رشد داشته است.

حیدری، آمار واردات گمرک خسروی را ۸ هزار و۶۴۰ دلار کالا به وزن ۵۲ تن عنوان کرد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۶۰۵  درصد و از حیث ارزش نیز ۱۰۱۵  درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از ۱۶ کشور وارد می‌شود،   تصریح کرد: کشورعراق با ۱۴ میلیون و ۱۸۰  هزارو ۱۱۷ دلارکالا به وزن ۱۰ هزار و ۹۲۴ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در ۹ ماهه  سالجاری به خود اختصاص داده است.

این مسئول ادامه داد: طی مدت یاده شده کشور ترکیه با سه میلیون و ۸۳۳ هزار و ۹۷۹ دلار و چین  با سه  میلیون و ۷۱۹  هزارو ۸۱۶  دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

وی، بیشتر کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، مخزن و منبع، برنج، سیبک خام پراید، پرس هیدرولیک دندانسازی، اکسترودرها برای کارکردن روی کائوچو یا موادپلاستیکی و برای ساختن محصولات ازاین مواد، کمپرسورهای معدنی، آنتی اکسیدانها، باطری سیلد اسید عنوان کرد.

  

کد مطلب 4186105

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