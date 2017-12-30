۴۰۰جراح فک و صورت در ایران/ از اعزام بیمار به خارج بی نیازیم

دکتر محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، گفت: در این کنگره که در روزهای ۲۴ تا ۲۷ بهمن ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار می شود، افق های نو در این رشته پزشکی مورد بحث و تبادل نظر همکاران قرار می گیرد.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ جراح دهان و فک و صورت در کشور، افزود: این تعداد جراح پاسخگوی نیاز کشور است، ضمن اینکه در حال حاضر ۱۰۰ نفر دستیار در این رشته مشغول تحصیل هستند که سالیانه ۳۰ نفر فارغ التحصیل می شوند.

بیات از وجود ۱۱ مرکز آموزشی جراحی دهان و فک و صورت در کشور خبر داد و گفت: کنگره پیش رو در سه بخش جراحی دهان و فک و صورت، سمپوزیوم ایمپلنت و جشنواره محققان جوان برگزار می شود.

وی با اشاره به تعداد قابل توجهی میهمان خارجی در کنگره شانزدهم، تاکید کرد: امسال برای اولین بار، با توجه به مشکلاتی که در مسیر سفر اساتید برجسته آمریکایی به کشورمان وجود دارد، قرار است این میهمانان به صورت آنلاین برای حاضران در کنگره سخنرانی کنند.

بیات از برپایی نمایشگاه تجهیزات جراحی دهان و فک و صورت در حاشیه برگزاری کنگره خبر داد و گفت: در این نمایشگاه که با حضور شرکت های داخلی و خارجی برپا می شود، جدیدترین تجهیزات و محصولات این رشته پزشکی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس هیات مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت، ادامه داد: در کنگره شانزدهم، آخرین نتایج تحقیقات و مطالعات علمی اساتید داخلی این رشته برای حاضران ارائه می شود تا از این طریق مورد استفاده همکاران جوان قرار بگیرد.

به گفته بیات، این کنگره برای جراحان دهان و فک و صورت، دندانپزشکان، متخصصین گوش و حلق و بینی، چشم پزشکان، جراحان پلاستیک و جراحان اعصاب، قابل استفاده است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه های عملی برای شرکت کنندگان در کنگره، افزود: با توجه به تعداد جراحان دهان و فک و صورت در کشور، نیازی به اعزام بیمار به خارج از وجود ندارد و خوشبختانه آخرین تکنولوژی های این رشته در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

بیات در عین حال از محدودیت در استفاده از برخی تکنولوژی های «های تک» در جراحی دهان و فک و صورت در کشور خبر داد و گفت: آخرین تکنیک ها و روش های جراحی این رشته در کشور انجام می شود و از این بابت مشکلی نداریم.

وی از وجود ۵ رشته فلوشیپ تخصصی در رشته جراحی های دهان و فک و صورت در کشور خبر داد و افزود: دانشجویان فلوشیپ در ایران، آنچه را در آمریکا آموزش داده می شود، می خوانند.

رئیس هیات مدیره انجمن جراحان دهان و فک و صورت، تاکید کرد: بدون شک در غرب آسیا، بزرگترین و پیشرفته ترین مجموعه جراحی دهان و فک و صورت در اختیار ایران است.

بیات همچنین از صدور مجوز تاسیس مرکز پیشرفته جراحی دهان و فک و صورت در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.