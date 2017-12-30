برنامه پیچیده دشمن برای سنگ اندازی در ایران/فتنه ها در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی جمعه شب در جمع مردم خوسف با بیان اینکه بصیرت باعلم تفاوت دارد، افزود: رهبری می فرمایند: «بصیرت داشته باشید و نفرمودند علم و یا آگاهی داشته باشید».

وی با بیان اینکه ممکن است کسی به چیزی علم و دانش داشته باشد، اما بصیرت نداشته باشد، اظهار کرد: برخی اوقات بسیاری چیزها را می دانیم اما بر خلاف علم عمل می کنیم.

عبادی با اشاره به مواد مخدر و مشروبات الکی، بیان کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می شود که مصرف این ماده پایین بیاید، این در حالی است که رسانه های بیگانه و شبکه های ماهواره ای آن را ترویج می کنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: متاسفانه برخی از مردم در صورتی که می دانند مصرف آن چه خطراتی دارد، گرفتار اباهی گری استعمار شده و از آن استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه ترویج استفاده از مشروبات الکی و مواد مخدر از نیرنگ های استعمارگران است، افزود: شبکه های ماهواره ای نیز به دنبال تغییر سبک زندگی مردم هستند.

دشمن نهاد خانواده را هدف قرار داده است

حجت الاسلام عبادی اظهار کرد: امروزه مهم ترین چیزی که مورد هدف دشمن قرار گرفته، این است که نهاد خانواده را به هم بریزد.

وی با بیان اینکه دانستن لازم است اما کافی نیست، بیان کرد: انسان گاهی اوقات قلبا میل به چیزی می کند در صورتی که می داند بد است.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه قلب بخشی از روح بوده که مرکز احساسات انسان است، اظهار کرد: کینه ها، بخل ها، حب دنیا و مقام، حب فخر و مال از احساسات هستند.

وی با باین اینکه این احساسات اگر قوه غلبه نداشته باشد، نمی تواند خود را کنترل کند، افزود: تقوا یعنی انسان برای کنترل احساسات خود توانمندی روحی پیدا کند.

مفسد اقتصادی از جنس انقلاب نیست

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید افسار نفس خود را در دست بگیریم چراکه باید بر اساس بصیرت عمل کنیم.

وی ادامه داد: انسان بصیر کسی است که نگذارد حب گروه، حزب و دنیا او را از حقانیت دور کند و فتنه ها نیز او را متزلزل سازد.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه باید بدون در نظرگرفتن جایگاه و شخصیت، با مفسدان اقتصادی برخورد شود، گفت: راه اصلاح امور، برخورد با مفسدان اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مفسد اقتصادی از جنس انقلاب نیست، اظهار کرد: مفسدان زالوهایی بوده که به گروه ها و طیف ها می چسبند تا خون مردم را بمکند.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه امنیت یک ملت تنها در درون مرز آن حفظ نمی شود، گفت: کسی که تصور کند، امنیتش در داخل کشور حفظ می شود، آن ملت امنیت نخواهد داشت.

وی با اشاره به جنگ دشمن در سوریه ادامه داد:همه کشورها به پیرامون خود توجه دارند که این تغییرات چه تاثیری بر کشور آن ها دارد.

پاکی طبع لازمه بصیرت است

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دنبال عراق و سوریه نباشیم باید با داعش در بیرجند، تهران و دیگر شهرها بجنگیم.

وی با بیان اینکه عده ای هیاهو می کنند که با سوریه چیکار داریم، گفت: این افراد باید بدانند که اگر در سوریه با داعش مبارزه نمی کردیم، امروز داخل مرزهای ما بود.

حجت الاسلام عبادی ادامه داد: این افراد اخبار نادرست و مطالبی می ریزند، سیاه نمایی کنند تا بین ملت اختلاف اندازند، بنابراین باید هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه نباید گناهان را دست کم بگیریم، افزود: گناهان و معصیت های کوچک هم انباشته شده و روح و روان و احساسات فطری را به هم می ریزد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر می خواهیم که نسبت به ولایت لغزش پیدا نکنیم، باید فرهنگ معنوی داشته و از گناه دوری کنیم.

وی با بیان اینکه دنیا پرستی با مسیر ولایت همخوانی ندارد، افزود: بر اساس حدیثی از امام علی (ع)، هر کس دل به دنیا داشته باشد کور می شود و بصیرت خود را از دست می دهد.

حجت الاسلام عبادی پاکی طبع را لازمه داشتن بصیرت دانست و گفت: همچنین مطالعه، تحقیق و فکر و اندیشه برای بصیرت لازم است.

برنامه دشمن برای براندازی ایران پیچیده است

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه دشمن برای منحرف کردن اذهان مردم حق را با باطل می آمیزد، افزود: باید هوشیار باشیم که دعوت آن ها را نپذیریم.

وی با بیان اینکه استعمارگران برای جلوگیری از پیشرفت اقتصاد ایران برنامه پیچیده ای دارند، گفت: امروز نقشه های دشمن در جاهای مختلف شکست خورده و برای سنگ اندازی نیز تلاش زیادی می کنند.

وی با بیان اینکه حاکمیت استعمارگران بر ایران روزگاران خوشی به وجود نخواهد آورد، افزود: برخی که به دنبال سراب و برنامه های دشمن هستند، باید از تاریخ عبرت بگیرند.

حجت الاسلام عبادی افزود: امروزه در یمن بسیاری از گرسنگی می میرند اما باز هم نه تنها استعمار به دادشان نمی رسد بلکه خمپاره هایی را بر سر این انسان های وبا زده و گرسنه فرود می آورند.

وی با بیان اینکه فتنه ها در راه است، افزود: تنها با بصیرت، آگاهی، داشتن روحیه معنوی و الهی و قوه تحلیل درست می توان از این فتنه ها عبور کرد.