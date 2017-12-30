تدوین سند اقتصاد مقاومتی در استان کرمانشاه/مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث الیاسی امروز شنبه در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، اقتصاد مقاومتی را با توجه به بیانات مقام معظم رهبری عدالت محور دانست و ابراز داشت: سند اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۶ با کمک دستگاههای اجرایی تدوین شده است و با پیگیری های انجام شده طی جلساتی برای این منظور برنامه ریزی های لازم صورت می گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه یادآور شد: در این راستا باید تلاش جدی صورت بگیرد و دستگاهها طبق قوانین عمل کنند تا به حد مطلوب برسیم.

الیاسی یادآور شد: برخی از پروژه های ملی در بخش کشاورزی ابلاغ شده که بیشتر در خصوص تولید و اشتغال تعریف شده است و برخی از پروژه ها هنوز ابلاغ نشده است.

وی اظهار داشت: تجارت خارجی، مبارزه با قاچاق و تامین منابع ملی و سرمایه گذاری در پروژه های سند اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه خلاصه شده است.