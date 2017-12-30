به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار نفر از خدمات این نهاد استفاده می‌کنند، گفت: با اجرای طرح پالایش مددجویی از این تعداد ۳۰ هزار مددجوی تحت حمایت آماده اشتغال شناسایی‌شده است که برای طرح‌های کارانگیزی، توان‌افزایی، خودکفایی، کارآفرینی و کاریابی در گروه سنی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال وزنان سرپرست خانوار که امکان کار کردن دارند ازجمله این گروه‌های شناسایی‌شده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند، افزود: شش درصد از مددجویان در بخش صنایع‌دستی، سه درصد کشاورزی و سه درصد دیگر نیز در بخش حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.

ولیئی بیان کرد: کمیته امداد برای ایجاد اشتغال و خوداتکایی اقتصادی خانوارهای تحت حمایت تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته است، وام‌های قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به مبلغ پنج‌تا ۲۰ میلیون تومان و در صورت توسعه طرح تا سقف ۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت بلندمدت در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به ارائه خدمات آموزش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مهارتی به جامعه هدف تحت حمایت ،گفت: افزایش سطح دانش فنی و مهارتی افراد و آمادگی کارجویان برای ورود به بازار کار یکی از اهداف ارائه آموزش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط این نهاد است؛ هزینه آموزش مددجویان تحت حمایت به‌صورت ۱۰۰ درصد توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون با حمایت و نظارت این نهاد ۵۰۰ طرح صنایع‌دستی توسط مددجویان کمیته امداد استان تهران در حال اجراست، افزود: این تعداد طرح در بخش‌هایی ازجمله چوب، سفال، تابلو فرش، پارچه و پوشاک فعالیت می‌کنند که تحت نظارت ناظران کمیته امداد استان تهران است.

ولیئی با اشاره به اینکه کمیته امداد به هر یک از کارفرمایان که برای مددجویان این نهاد اشتغال ایجاد کنند تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت پرداخت می‌کند، گفت: طبق این طرح کارفرمایان در صورت استخدام مددجویان تحت حمایت این نهاد می‌توانند از تسهیلاتی که به جامعه هدف این نهاد پرداخت می‌شود بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران ادامه داد: کمیته امداد برای استفاده از ظرفیت کارفرمایان بسته‌های تشویقی در نظر گرفته است که این بسته‌ها برای تعامل با کارفرمایان شرکت‌ها و کارگاه‌ها باهدف ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری مددجویان تحت حمایت این نهاد از طریق پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای دو سال در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: طبق این طرح کمیته امداد به ازای اشتغال به کار هر مددجوی تحت حمایت در نخستین سال۱۰۰ درصد و در سال دوم ۵۰ درصد هزینه حق بیمه سهم کارفرما را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

ولیئی به ارائه خدمات فروش و بازاریابی برای مددجویان تهرانی اشاره کرد و گفت: از طریق فروشگاه صنایع‌دستی در تهران و بازارچه‌های فصلی اقدام می‌کنیم. کل هزینه‌های برپایی نمایشگاه هایی که در طی سال مانند جشن رمضان برگزار می شود با کمیته امداد است و سود حاصل از فروش آنها نیز برای جامعه هدف است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون پنج میلیارد تومان حاصل فروش محصولات تولیدی مددجویان تحت حمایت برآورد شده است.