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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۹

همزمان با سراسر کشور؛

راهپیمایی روز بصیرت در مشهد آغاز شد

راهپیمایی روز بصیرت در مشهد آغاز شد

مشهد- مراسم راهپیمایی روز بصیرت از دقایقی قبل با تلاوت قرآن کریم در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم مشهد به مناسبت یوم الله ۹ دی ماه از دقایقی قبل از مبدا میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد. 

راهپیمایان در این مراسم با سر دادن شعارهای «مرگ بر فتنه گر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و« ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام و بر تداوم مبارزه با استکبار جهانی تاکید کردند.

قرار است راهپیمایان پس از طی خیابان آیت الله شیرازی، در  صحن جامع حرم مطهر رضوی تجمع کرده و  از سخنرانی حجت الاسلام پناهیان استفاده کنند. 

کد مطلب 4186127

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