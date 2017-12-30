به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه جمعه در جمع شاغلان و اتحادیه های صنفی صنعت حمل ونقل استان همدان گفت: نباید اجازه داد قیمت حامل های انرژی به صورت جهشی افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه همه می دانند کل کشور یک سیستم بزرگ است که از خرده سیستم های زیادی ایجاد شده است، گفت: گرانی حامل های انرژی به صورت سیستمی در قیمت تمام کالاهای اساسی تاثیر می گذارد.

وی افزود: باید تصمیماتی که دولت می گیرد به گونه ای باشد که مردم تحمل آن را داشته باشند کمااینکه درخصوص حذف کارت سوخت بارها تذکر دادیم و نتایج آن را ملاحظه کردید.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برای ما خیلی سخت است که در استان همدان از ۱۳ هزار و ۴۰۰ خودرو حمل ونقل ۶۵۰۰ واحد فرسوده باشند، گفت: باید در اسرع وقت جلسه ای تشکیل و برای حل مشکل این ۶۵۰۰ خودرو که روی بعضی از آنها دونفر کار می کنند فکر کرد و مدیران استان در این زمینه باید به رانندگان کمک کنند.

وی اظهار داشت: درخصوص سخت و زیان آور بودن شغل رانندگان در برنامه ششم تلاش شده تا تسهیلات ویژه تعریف شود و دراین مورد و در زمینه بیمه تکمیلی با کمیسیون اجتماعی مجلس هماهنگی های لازم را انجام خواهیم داد تا مشکلات و مسائل رانندگان و شاغلان بخش حمل ونقل را در دستور کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: شاغلان بخش حمل و نقل در ایام دفاع مقدس بهترین ایفای نفش را داشتند و بعداز آن هم نقش اساسی را در جامعه به عهده دارند.

وی افزود: در کشور مشکلات و مسائل بسیاری وجود دارد که باید اولویت بندی شود و در برنامه ریزی های دولت مدنظر قرار گیرد و در زمینه افزایش قیمت بنزین باید به گونه ای عمل شود که به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد نشود.

حاجی بابایی گفت: طرحهای زیادی در مورد افزایش قیمت بنزین می توان ارائه و بررسی کرد که ازجمله آن اینکه قیمت بنزین متناسب با نوع وسیله نقلیه متغیر باشد، تا مردم تحت فشار هزینه ها در رنج نباشند.

وی در مورد زمزمه قطع یارانه ها تاکید کرد: پرداخت یارانه به منظور کمک به مردم تعریف شده و باید با ایجاد زمینه های اشتغال به مردم کمک کرد و نمی توان با قطع یارانه به ویژه در مورد قشر آسیب پذیر جامعه آنها را در انبوه مشکلات غرق کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس اظهارداشت: بعضی ها افزایش قیمت بنزین را با زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان توجیه می کنند اما نمی توان با فشار شدید اقتصادی خانواده ها را از هم پاشید و گفت: می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم و باید برای اشتغال و تولید و مهار قیمتها همزمان برنامه ریزی کرد.

وی تاکید کرد: ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است که دولت ادعا می کند برای ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد که این استدلال درست نیست چراکه باید فشارهای اقتصادی حاصل از افزایش قیمتها را درنظر داشت.

حاجی بابایی گفت: باید به گونه ای عمل کرد که خانواده های کم درآمد دچار مشکلات مختلف نشوند و تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا تحرک مناسبی در استان صورت پذیرد.

حاجی بابایی ادامه داد: استان همدان ظرفیت بالایی دارد و باید کلانشهر شدن همدان محقق شود چراکه ظرفیتهای کاری بسیاری را ایجاد می کند و استان همدان باید بتواند، به استانهای اطراف خدمت رسانی کند و باید برنامه ریزی کنیم سطح درآمد خانواده ها افزایش پیدا کند.

وی گفت: در حال حاضر اجرای پروژه ها سرعت گرفته و راه آهن، پتروشیمی و سایر پروژه های زیر ساختی پیگیری شده اند و کمبود آب مسئله ای است که به صورت ویژه در دستور کار است تا ۵۳ میلیون متر مکعب آب از استانهای دیگر به استان منتقل کنیم تا کشاورزی و شرب ما دچار مشکل نشود.