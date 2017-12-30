رباب شهریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام خود برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و اینکه در اولین هفته در مهلت تعیین شده برای انجام این کار اقدام کرد، گفت: به هر حال کاندیدا شدن مسئله ای نبود که در طول یک هفته بخواهیم در مورد آن تصمیم بگیریم. قبل از این روی این موضوع فکر کرده بودم و به همین دلیل در همان روزهای اول برای اعلام آمادگی اقدام کردم.

وی با اشاره به اینکه انتخابات کمیته ملی المپیک با استقبال کمی از سوی کاندیداها همراه بوده است، ادامه داد: خیلی از افراد در آخرین روزها و ساعات برای ثبت نام اقدام می کنند اما من ویژگی ام همین است که وقتی قرار است کاری را انجام دهم آن را سریع انجام می دهم تا پرونده اش را ببندم. وقتی قرار است کاندیدا شوم چه فرقی می کند که در روز اول، دوم و یا سوم اقدام کنم یا موضوع را برای روزهای آخر قرار دهم.

شهریان که به عنوان اولین کاندیدای کمیته ملی المپیک و برای پست نایب رئیسی ثبت نام کرده است، تأکید کرد: به عنوان کسی که ۳۵ سال در خدمت جامعه ورزش بودم، خیلی خوب از دغدغه ها و مشکلات باخبر هستم و می توانم تجربه سالها فعالیت خود را برای مرتفع کردن آنها انتقال دهم. من خود را مدیون جامعه ورزش می دانم. ورزش برای من شغل نیست، عشق و دغدغه ای است که از هر فرصتی برای رسیدن به آن استفاده می کنم.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: طی ۴ سال گذشته توجهات زیادی به ورزش بانوان از طرف این کمیته صورت گرفت. طوری که برای تمام رویدادهای بین‌المللی طی این مدت مانند بازی های المپیک آسیایی، کشورهای اسلامی و... و. مسئولیت پرچم داری به ورزشکاران خانم سپرده شد. فصل اول مدال ورزش زنان در المپیک توسط کیمیا علیزاده نیز از موفقیت های ورزش بانوان طی ۴ سال گذشته بود. در مجموع طی این دوره تلاش زیادی شد ورزش بانوان جایگاه بالاتری کسب کند.

کارشناس ورزش بانوان ایران با اشاره به اینکه در بیشتر سالهای بعد از انقلاب در جریان ورزش بانوان قرار داشته، تصریح کرد: کمیته ملی المپیک فضایی است که می توان از آن برای کمک بیشتر به پیشبرد ورزش بانوان استفاده کرد. من خود را مسئول در این زمینه می دانم و به همین دلیل برای ورود به انتخابات اقدام کردم.

شهریان با یادآوری اینکه برای پست نایب رئیسی کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک شده است، خاطرنشان کرد: من بازنشسته مقامات به حساب می آیم چرا که به عنوان معاون وزیر ورزش بازنشسته شده ام. بر همین اساس تنها پستی که می توانستم برای آن اعلام آمادگی کنم همین پست نایب رئیسی بود که شغل به حساب نمی آید. برای پست های دبیری، ریاست و خزانه داری شرایط لازم جهت ثبت نام را نداشتم.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که آیا برای ورود به انتخابات این کمیته از کسی توصیه ای گرفته اید یا مشورتی با فردی داشته اید، گفت: خیر؛ با هیچ فردی دراین زمینه صحبت نکردم، اصلاً رایزنی نداشتم براساس اعتقاد و علاقه خودم برای ورود دوباره به انتخابات اقدام کردم.

کارشناس ورزش بانوان ایران در مورد فضای انتخاباتی کمیته ملی المپیک نیز گفت: به هر حال هر دوره انتخاباتی، شرایط خودش را دارد. به نظر من فضای فعلی خوب است. مشکل خاصی حس نمی شود. انتخابات حتی ۵ روز زودتر از موعد مقرر برگزار می شود. این هم که تا به امروز کاندیداهای زیادی برای ثبت نام اقدام نکرده اند، تاحدی طبیعی است برخلاف من که عادت دارم در همان روزهای اول از مهلت تعیین شده تصمیمم را علنی و اجرایی کنم خیلی ها عادت دارند آن را به روزهای آخر موکول کنند.

رباب شهریان همچنین در مورد صالحی امیری و اینکه گفته می شود گزینه اصلی ریاست کمیته ملی المپیک است، افزود: طی چند ماهی که صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش را عهده دار بود نشان داد که مدیریت خوبی می تواند برای ورزش داشته باشد به خصوص با تعاملاتی که دارد.