کادر فنی کشتی آزاد فردا مشخص خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناکامی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه، استارت اولیه تغییر و تحولات کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بود که تا به امروز به تعویق افتاد. البته گفته می شود این نشست فردا یکشنبه برگزار خواهد شد تا کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد پس از مدتها معرفی شود.

از سویی دیگر این احتمال هم وجود دارد که کادر فنی تیم جوانان و نوجوانان هم دستخوش تغییر شود. در حال حاضر تقی اکبرنژاد و غلامرضا محمدی به عنوان سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان فعالیت می کنند که بحث تغییر احتمالی این نفرات نیز از دیگر موارد نشست فردا خواهد بود.ضمن اینکه محمد طلایی سرمربی کنونی تیم ملی هم همچنان از گزینه های حضور در کادر فنی بزرگسالان به عنوان مربی ارشد و یا سرمربیگری در تیم جوانان است.

آنچه مسلم است شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، نگاه ویژه ای هم به حضور دوباره رسول خادم در راس امور تیم ملی بزرگسالان دارد و هیچ بعید نیست رئیس کنونی فدراسیون کشتی با رای قاطع اعضای شورا به عنوان مدیر فنی تیم های ملی هم معرفی شود.