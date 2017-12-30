نذر محیط زیستی یک شهروند سمیرمی موجب آزادی ۳۰ سهره طلایی شد

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نذر جالب یک شهروند سمیرمی آزادی ۳۰ پرنده سهره طلایی را در شهرستان سمیرم رقم زد و وی با خرید این پرنده‌ها آنها را در یک محیط طبیعی رهاسازی کرد.

وی با اشاره به اینکه این شهروند طبیعت دوست سمیرمی این پرندگان را از یک متخلف شکار وصید خارج از استان با هزینه ۶۰۰ هزار تومان برای رها سازی خریداری کرد، افزود: پیش از این نذر یا وقف برای طبیعت در قالب تامین علوفه برای وحوش در زمستان بیشتر رواج داشت و خرید و آزاد سازی پرندگان وحشی اسیر نیز در حال ترویج است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان به دستگیری یک متخلف شکار و صید در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو اشاره کرد و گفت: این شکارچی پیش از آغاز شکار با یک دستگاه موتورسیکلت، چاقو و پروژکتور دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته در همین منطقه محیط بانان یگان محیط زیست یک نفر متخلف آلوده کننده هوا را با کابل های فشار قوی کارخانجات که به منظور سوزاندن و جداسازی مس موجود در آن به داخل منطقه انتقال داده بود، دستگیر کردند.

گفتنی است شکار و حتی اقدام به شروع شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.