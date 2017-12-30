تولد هزار و ۹۷۳ نفر در زرند/ نمودار سنی رو به کهنسالی است

مجید نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اداره ثبت احوال زرند بیش از ۱۰۰ نوع خدمات برای همشهریان ارائه می کند، اظهارکرد: تخصیص شماره ملی، صدور کارت شناسنامه ملی، ارائه شناسنامه‌های رایانه‌ای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت شناسایی هوشمند ازجمله خدمات مکان محور این اداره است.

وی با عنوان اینکه ۱۰۰ هزار زرندی واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند، تصریح داشت: از این تعداد ۶۵ هزار کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند و ۳۵ هزار نفر دیگر نیز باید کارت ملی هوشمند دریافت کنند.

رئیس اداره ثبت احوال زرند با اشاره به اینکه در استان کرمان جعل شناسنامه زیاد است، افزود: از ابتدای طرح مکانیزه کردن شناسنامه در زرند از ۱۰۰ هزار واجد شرایط دریافت شناسنامه مکانیزه تاکنون ۲۰ هزار نفر شناسنامه مکانیزه دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری هزار و ۹۷۳ ولادت در زرند رخ داده است، اضافه داشت: از این تعداد هزار و ۳۵ نفر پسر و ۹۳۸ نفر دختر بوده اند که میانگین آن از هر ۱۰۶ پسر ۱۰۰ دختر به دنیا می آید.

نخعی اذعان داشت: در ۹ سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان زرند آمار طلاق افزایش و آمار ازدواج کاهش یافته است.

ثبت یک طلاق در ازای 3.5 فقره ازدواج

وی با اشاره به اینکه از هر ۳/۵ ازدواج در زرند یک ازدواج منجر به طلاق می شود، عنوان کرد: نمودار سنی مردم شهرستان زرند رو به کهنسالی است و بیشترین میانگین افراد سنین ۳۰ تا ۶۵ سال است.

رئیس اداره ثبت احوال زرند بیان کرد: در شهرستان زرند در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه ۳۸۲ واقعه فوت رخ داده است که بیشترین فوت ها در میانگین سنی ۷۵ سال به بالا بوده است.

وی ادامه داد: در ۹ سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ تغییر نام و ۹۷ تغییر نام خانوادگی در اداره ثبت احوال زرند ثبت شده است.