لزوم تسلط مدیران به رویکردهای ۲۴ گانه رهبری در اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی که در محل سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: اقتصاد مقاومتی تنها راه رسیدن به توسعه کشور است.

وی افزود: ما در راستای اقتصاد مقاومتی بهتر می توانیم کار انجام دهیم، چرا که در کشور یک اجماع بر اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ما باید از فرصت اقتصاد مقاومتی مشکل سرمایه گذاری اشتعال و تولید ثروت را حل و فصل کنیم که این کم ترین هزینه را در بر دارد.

وی تاکید کرد: برگزاری همه شوراها و جلسات، نشست اقتصاد مقاومتی واجب تر است و اگر مدیری قصد دارد به هدف برسد بهتر است از اتوبان اقتصاد مقاومتی عبور کنند.

استاندار کرمانشاه، اقتصاد مقاومتی را راه امنی برای عبور از بحران و رسیدن به توسعه عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر ما دچار جنگ اقتصادی در دنیا هستیم و برای گذر از این بحران باید از ابزار خوب استفاده کنیم.

وی گفت: از سه تن از وزرای کشور درخواست کردیم به عنوان معین اقتصاد مقاومتی به استان کرمانشاه تشریف بیاورند و در این زمینه ما را یاری کنند.

بازوند با بیان اینکه، موانع سر راه سرمایه گذاری از مسیر اقتصاد مقاومتی قابل حل و فصل است، گفت: رویکردهایی که از طرف مقام معظم رهبری عنوان شد ۲۴ کلید برای بازکردن قفل هایی است که بر سر اقتصاد است.

وی خطاب به مدیران استان تاکید کرد: ارائه برنامه کافی نیست و معیار تعهد و ‌توانمندی مدیران، میزان تحقق برنامه های ارائه شده توسط آنهاست. اقتصاد مقاومتی نباید روی کاغذ باقی بماند و نیاز به اقدام و عمل دارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیران وظیفه دارند در حوزه کاری خود سرمایه گذاران را به استان بیاورند، گفت: زیرساخت های توسعه استان فراهم است. مشکل استان عدم استفاده صحیح از این زیرساختهاست.

وی خاطرنشان کرد: رهبری با درایت کامل، راه امن رسیدن کشور به توسعه را اقتصاد مقاومتی عنوان کرده اند و مدیران باید به رویکردهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مسلط باشند.

بازوند افزود: اغلب مدیران استان از این رویکردها و پنج برنامه کلان ملی برای تحقق و عملیاتی کردن آن بی‌خبرند. در زمینه میزان اشراف مدیران بر این رویکردها، از آنها آزمون گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: با حرکت در مسیر تحقق رویکردهای اقتصاد مقاومتی تمامی موانع سرمایه گذاری در استان قابل رفع هستند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: تا هفته آینده بانک کشاورزی باید موانع پرداخت تسهیلات در حوزه کشاورزی و در زمینه اقتصاد مقاومتی را جمع‌بندی و ارائه کند.